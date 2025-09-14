Điểm nóng xung đột ngày 14-9: Ukraine tung máy bay ném bom không người lái mới

Theo truyền thông Ukraine, loại máy bay không người lái mới có tên JET MAX đã được ra mắt tại một diễn đàn quốc phòng ở TP Lviv, miền Tây Ukraine.

JET MAX có thể mang theo tải trọng lên tới 20 kg và bay trên không trong 40 phút. Mezha Media đưa tin JET MAX được thiết kế để "phá hủy thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và nhân sự của đối phương" ở khoảng cách lên tới 15 km.

Ngoài ra, chức năng của JET MAX được điều chỉnh tùy theo nhiệm vụ, có thể thả các loại và số lượng đạn khác nhau. JET MAX với 2 loại đạn dược hạng nặng sẽ tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hạng nặng, tòa nhà hoặc hệ thống phòng thủ, còn 8 loại đạn dược nhỏ hơn sẽ tấn công các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và quân địch.

Máy bay ném bom không người lái JET MAX có hệ thống chứa tám viên đạn. Ảnh: Technological Forces of Ukraine

JET MAX có thể di chuyển với tốc độ lên tới 60 km/h khi được nạp đầy thuốc nổ, hoặc lên tới 80 km/h khi không chở hàng. Ông Samuel Bendett đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) giải thích những máy bay không người lái mang vác nặng sẽ di chuyển chậm hơn và có nguy cơ bị bắn hạ cao hơn.

"JET MAX là máy bay bốn cánh quạt (quadcopter) thông thường, nhưng chắc chắn tối ưu hơn loại kamikaze” - chuyên gia về máy bay không người lái Steve Wright cho biết.

Máy bay không người lái Kamikaze chỉ dùng tấn công một lần và không thể tái sử dụng, còn JET MAX có thể trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Bendett, JET MAX “sát thương rất lớn” nếu sử dụng đúng cách.

Xung đột Nga - Ukraine gần như là cuộc đua về máy bay không người lái, khi hai bên liên tục điều chỉnh và nâng cấp các phương tiện vài tuần/lần để giành ưu thế.

Moscow và Kiev dùng máy bay không người lái theo những cách khác nhau, từ trinh sát đến phối hợp, đánh chặn và tấn công.

Herman Smetanin - người đứng đầu Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine trước đây - tuyên bố Ukraine đã sản xuất hơn 30.000 máy bay ném bom không người lái vào năm 2024. Trong khi đó, ông Samuel cho biết Ukraine sở hữu khoảng 20 loại UAV ném bom hạng nặng.

Các chuyên gia cho biết máy bay ném bom không người lái hạng nặng rất hữu ích trong việc chống lại các mục tiêu bất động cũng như các nhóm binh lính hoặc boongke, thường triển khai vào ban đêm.

Chuyên gia vũ khí và công nghệ David Hambling giải thích hầu hết máy bay ném bom không người lái hạng nặng ban đầu là UAV thương mại, thường được sử dụng trong nông nghiệp, nên phù hợp vận chuyển chất nổ hoặc hỗ trợ hậu cần.