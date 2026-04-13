Điểm nóng xung đột ngày 13-4: Ông Donald Trump tung ra loạt đe dọa mới với Iran

Xuân Mai |

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng bài đăng trên mạng xã hội về việc “xóa sổ nền văn minh” đã đưa Iran đến bàn đàm phán.

Hôm 12-4, khi được hỏi về những lời chỉ trích đối với bài đăng trên mạng xã hội của mình, ông Donald Trump nói rằng ông "không sao cả".

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News: "Tôi sẽ cho mọi người biết tuyên bố đó đã đưa họ đến bàn đàm phán và họ vẫn chưa rời khỏi bàn đàm phán. Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn. Tôi nói với đội ngũ của tôi rằng tôi muốn mọi thứ. Tôi không muốn 90%. Tôi không muốn 95%. Tôi nói với họ rằng tôi muốn mọi thứ".

Cũng lên tiếng bảo vệ kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của mình, tổng thống Mỹ khẳng định Iran không có quyền quyết định tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố hoặc là tất cả tàu đều được qua lại an toàn, hoặc sẽ không có tàu nào được đi qua.

Ông Donald Trump nói với kênh Fox News: "Chúng tôi sẽ không để Iran kiếm tiền nhờ việc bán dầu cho những bên mà họ muốn. Sẽ là tất cả hoặc không có gì, chắc chắn là như vậy".

Ông Donald Trump cho biết lệnh phong tỏa này sẽ tương tự như những gì Mỹ từng áp đặt lên Venezuela nhưng ở quy mô lớn hơn. Ông cũng ám chỉ rằng kết quả của lệnh phong tỏa này là sẽ có thêm nhiều tàu chở dầu tìm đến Mỹ để mua dầu.

Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại lời đe dọa phá hủy các nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự khác của Iran.

Ông tuyên bố: "Tôi có thể tiêu diệt Iran chỉ trong một ngày... Tôi có thể phá hủy toàn bộ hệ thống năng lượng của họ, mọi thứ, mọi nhà máy, kể cả các nhà máy phát điện, đó mới là đòn giáng chí mạng".

Trong bài đăng thứ hai trên nền tảng Truth Social, tổng thống Mỹ khẳng định Iran không chịu từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Ông viết: "Xét về nhiều mặt, những điểm đã được thống nhất còn tốt hơn việc chúng ta tiếp tục các chiến dịch quân sự cho đến cùng. Tuy nhiên, tất cả những điểm đó đều vô nghĩa nếu so với việc để năng lượng hạt nhân lọt vào tay những bên dễ thay đổi, khó khăn và khó đoán như vậy". Ông nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.

Cũng trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết Washington vẫn đang "lên nòng sẵn sàng" và quân đội nước này sẽ "xử lý dứt điểm" Iran vào "thời điểm thích hợp".

Những bình luận này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran thất bại trong việc đạt được thỏa thuận tại cuộc đàm phán ở Pakistan.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Israel cho biết theo ước tính sơ bộ, cuộc chiến mà nước này cùng với Mỹ phát động nhằm vào Iran đã tiêu tốn của họ hơn 11 tỉ USD.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo "bất kỳ một bước đi sai lầm nào cũng sẽ khiến kẻ thù mắc kẹt trong những vòng xoáy tử thần ở eo biển".

Trên nền tảng X, Bộ tư lệnh hải quân của lực lượng này tuyên bố lực lượng an ninh Iran đã "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz, ngay sau khi ông Donald Trump ra lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa tuyến đường biển huyết mạch này.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

