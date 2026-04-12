Điểm nóng xung đột ngày 12-4: Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz

Trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết một số tàu chiến của hải quân Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz hôm 11-4 mà không có sự phối hợp với phía Iran.

Ba quan chức nói với tờ Wall Street Journal rằng tổng cộng 2 tàu chiến đã băng qua eo biển Hormuz, là 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Các tàu này không gặp bất kỳ sự cố nào trong quá trình đi qua tuyến đường thủy hẹp nối vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và vịnh Oman.

Trước đó, một quan chức quân sự cấp cao Iran khẳng định một tàu Mỹ đi vào eo biển Hormuz đã phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ hải quân Iran.

Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, nối liền vịnh Ba Tư và vịnh Oman - Ảnh: NASA

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các phái đoàn từ Mỹ và Iran đang gặp gỡ tại thủ đô Islamabad - Pakistan nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ hôm 28-2.

"Chúng tôi đang bắt đầu tiến trình dọn sạch eo biển Hormuz" - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào cùng ngày. Ông gọi đó là "một ân huệ" dành cho các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp, những nước "không có đủ can đảm hoặc ý chí để tự mình thực hiện công việc này."

Ông Trump còn viết rằng Tehran đang "thua đậm" trong cuộc xung đột, dù thừa nhận các bãi mìn của Iran ở eo biển chiến lược vẫn tiềm ẩn mối đe dọa.

Trước đó, eo biển Hormuz đã bị tắc nghẽn kể từ khi cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ hồi cuối tháng 2. Một số tàu đã bị phía Iran tấn công khi cố vượt qua eo biển này.

Căng thẳng này đã làm gián đoạn dòng chảy của dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển, dẫn đến một cú sốc năng lượng toàn cầu.