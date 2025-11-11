Điểm nóng xung đột ngày 11-11: Đau đầu vì máy bay không người lái bí ẩn

Theo Deutsche Welle, sự cố xảy ra gần TP Antwerp, nơi đặt nhà máy Doel. Người phát ngôn của Engie, công ty vận hành cơ sở này, xác nhận thông tin từ tối 9-11 (giờ địa phương). Đại diện Engie cho biết sự xuất hiện của máy bay không người lái không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện.

Các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh địa phương đang điều tra các tình tiết liên quan.

Ngày 10-11, tướng Frederik Vansina - sĩ quan quốc phòng hàng đầu của Bỉ - cho biết quân đội được lệnh bắn hạ mọi máy bay không người lái chưa xác định bay qua căn cứ quân sự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định nước này chưa có đủ thiết bị cần thiết để nhắm hạ.

Lực lượng NATO sử dụng căn cứ không quân Kleine Brogel. Ảnh: BELGA

Trước đó, các máy bay không người lái đã nhiều lần xuất hiện trên căn cứ không quân Kleine-Brogel. Ông Francken cho biết hành động theo từng giai đoạn xuất hiện trong 2 đêm liên tiếp từ ngày 1 đến 3-11.

Giai đoạn đầu gồm "máy bay không người lái nhỏ kiểm tra tần số vô tuyến" của các cơ quan an ninh quốc gia. Giai đoạn hai gồm "máy bay không người lái lớn gây bất ổn cho khu vực và người dân".

Ông Francken nhấn mạnh các máy bay không người lái có mục đích do thám. “Chúng dò la, xem các máy bay F-16, kho đạn dược đang ở đâu cùng với thông tin chiến lược quan trọng khác” - ông chia sẻ.

3 máy bay không người lái cỡ lớn bay hướng về phía Hà Lan mà không gặp khó khăn gì. Quân đội Bỉ đã sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu, điều trực thăng quá muộn và không xác định được vị trí của người điều khiển. Các chuyên gia đánh giá chiến dịch này thất bại.

Kleine-Brogel là một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất châu Âu, nơi đặt các máy bay F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân do Mỹ sản xuất và dự kiến tiếp nhận F-35 từ năm 2027.

Các sự cố làm gia tăng áp lực lên chính phủ liên minh năm đảng mong manh của Bỉ, vốn đang mắc kẹt trong các cuộc đàm phán ngân sách, bao gồm cả vấn đề chi tiêu quốc phòng.

Kể từ mùa thu năm 2024, một số quốc gia châu Âu liên tục phát hiện máy bay không người lái bí ẩn. Đỉnh điểm xảy ra từ ngày 20-9 đến 5-10, trong đó chủ yếu ở Đan Mạch, Na Uy, Đức và Bỉ. Phần lớn trường hợp tập trung dọc theo sườn phía Bắc của NATO. Các mục tiêu phổ biến nhất gồm cơ sở quân sự và sân bay. Hầu hết diễn ra vào ban đêm, thường theo nhóm bay cùng một lúc.