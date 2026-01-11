Điểm nóng xung đột ngày 11-1: Lệnh ngừng bắn bị xâm phạm, giao tranh bùng phát ở Syria?

Bạo lực tại thành phố lớn thứ hai của Syria đã làm trầm trọng thêm một trong những rạn nứt lớn nhất của đất nước, trong bối cảnh Tổng thống Ahmed al-Sharaa cam kết thống nhất Syria dưới một chính quyền duy nhất sau 14 năm chiến tranh.

Tổng thống Ahmed al-Sharaa vấp phải sự kháng cự từ lực lượng người Kurd vốn lo ngại chính phủ của ông.

Một lệnh ngừng bắn đã được công bố hồi đầu tuần, song lực lượng người Kurd từ chối rút khỏi thành trì cuối cùng ở khu vực Sheikh Maksoud, TP Aleppo - Syria, theo thỏa thuận này.

Vào ngày 9-1, quân đội Syria tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm trục xuất lực lượng này.

Đến ngày 10-1, quân đội Syria tuyên bố đã hoàn tất việc lùng soát khu vực, dù cho biết vẫn còn một số tay súng người Kurd đang ẩn náu.

Quân đội Syria thiết lập chốt an ninh tại TP Aleppo. Ảnh: Anadolu



Tuy nhiên, trong một tuyên bố bằng văn bản, lực lượng người Kurd phủ nhận việc chính phủ đã chiếm được Sheikh Maksoud. Họ đồng thời khẳng định vẫn đang tiếp tục kháng cự.

Chính phủ "tuyên bố đã kiểm soát 90% khu dân cư Sheikh Maqsoud. Chúng tôi khẳng định dứt khoát rằng tuyên bố này là sai sự thật và gây hiểu lầm" - lực lượng người Kurd khẳng định, theo đài Al Jazeera.

Nếu quân đội Syria thực sự tiếp quản Sheikh Maksoud, điều này sẽ chấm dứt quyền kiểm soát của người Kurd đối với các khu vực ở TP Aleppo mà họ nắm giữ kể từ khi chiến tranh Syria bùng nổ vào năm 2011.

Lực lượng người Kurd hiện vẫn kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Đông Bắc Syria, nơi họ điều hành một khu vực bán tự trị.

Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X vào ngày 10-1 rằng ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman al-Safadi tại TP Amman - Jordan, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và bảo đảm việc các lực lượng người Kurd "rút khỏi TP Aleppo một cách hòa bình".