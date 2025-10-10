Điểm nóng xung đột ngày 10-10: Nhà máy khí đốt trúng đòn, hơn 100 UAV Nga phóng trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9-10 cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 19 máy bay không người lái, bao gồm 9 máy bay trên vùng Volgograd, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 600 km.

Tuy nhiên, nhà máy xử lý khí đốt Lukoil-Korobkovsky ở TP Kotovo vẫn bốc cháy, theo các kênh Telegram địa phương và Thống đốc Volgograd Andrey Bocharov.

Ảnh vệ tinh cho thấy vị trí của nhà máy xử lý khí Lukoil-Korobkovsky tại TP Kotovo. Ảnh: ASTRA/Telegram

Ông Bocharov cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại một số lò hơi và gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở năng lượng nhưng không đề cập đến nhà máy khí đốt.

Kênh Telegram Astra dẫn lời người dân địa phương cho biết đám cháy xảy ra tại cơ sở Lukoil-Korobkovsky. Dữ liệu vệ tinh từ hệ thống cung cấp thông tin về cháy rừng và các điểm nóng (FIRMS) của NASA cũng xác nhận xảy ra đám cháy tại địa điểm này.

Nhà máy Korobkovsky là nhà máy xử lý khí đốt lớn nhất tại khu vực phía Nam của Nga, với công suất 450 triệu m3 mỗi năm. Phần lớn sản lượng của nhà máy, bao gồm khí hóa lỏng và xăng, được xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo Astra, FIRMS cũng phát hiện một vụ cháy khác gần trạm bơm dầu Yefimovka, một phần cơ sở hạ tầng của Transneft-Privolga. Các cuộc không kích diễn ra vài ngày sau khi Nga cho biết đã bắn hạ 251 máy bay không người lái trong một trong những cuộc tấn công trả đũa lớn nhất của Ukraine hôm 6-10.

Theo đánh giá mới nhất, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm tê liệt gần 40% công suất lọc dầu của Nga, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong khi đó, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào khu vực Odesa của Ukraine hôm 9-10, gây cháy và khiến hàng chục ngàn người sống trong cảnh mất điện.

Ông Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odesa, cho biết hầu hết các máy bay không người lái đã bị bắn hạ nhưng một số đã tấn công vào các cơ sở dân sự, cảng và năng lượng.

Các đám cháy đã bùng phát tại hai ngôi nhà, một tòa nhà hành chính và một trạm xăng. Tại cảng, các container chứa dầu thực vật và viên gỗ nén cũng bốc cháy. TP Chornomorsk là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khi các quan chức địa phương ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự và nhà cửa. Gần như toàn bộ thành phố bị mất điện.

Không quân Ukraine cũng cho biết Nga đã phóng 112 máy bay không người lái các loại trong đêm. Hệ thống phòng không đã phá hủy 87 chiếc nhưng 22 chiếc đã tấn công các mục tiêu tại 12 địa điểm trên khắp đất nước.

Vụ tấn công vào Odessa diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.