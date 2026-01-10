Điểm nóng xung đột ngày 10-1: Nga, Ukraine đồng loạt thêm "hàng nóng"

MANPADS - hệ thống phòng không vác vai - thường được sử dụng làm vũ khí tầm ngắn tấn công các máy bay tầm thấp như máy bay chiến đấu và trực thăng.

Chuyên gia đánh giá việc Nga gắn thêm MANPADS cho máy bay không người lái là bước tiến hợp lý trong cuộc xung đột bị chi phối bởi máy bay không người lái.

Hiện chưa thể đánh giá rõ ràng về hiệu quả của thiết kế mới. Chưa có thông tin nào tiết lộ trực thăng Ukraine bị bắn hạ khi nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái Shahed, bởi MANPADS gắn trên máy bay không người lái hoặc bằng cách khác.

Hình ảnh công bố hôm 5-1 về máy bay không người lái Shahed của Nga được trang bị hệ thống MANPADS. Ảnh: Facebook/Vladyslav Vlasiuk

Ukraine thường xuyên triển khai trực thăng trang bị súng máy hạng nặng nhằm theo dõi và tiêu diệt các máy bay không người lái Shahed do Nga phóng mỗi đêm. Hồi tháng 8-2025, Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng trực thăng đã bắn hạ hơn 3.200 chiếc Shahed trong 12 tháng trước đó.

Trong khi đó, tờ Defense Express đưa tin dựa trên hình ảnh mới nhất, Ukraine dường như bắt đầu treo tên lửa không đối không MICA dưới thân máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F.

MICA là tên lửa không đối không tiêu chuẩn của Pháp dành cho các máy bay chiến đấu Mirage 2000 và Rafale, thay thế tên lửa Magic 2 và Super 530D.

Máy bay Mirage 2000-5F của Ukraine gắn tên lửa không đối không MICA. Ảnh: Defense Express

MICA có hai phiên bản chính là MICA RF (EM) với khả năng dẫn đường bằng radar chủ động, cung cấp tầm hoạt động tối đa 80 km, trong khi MICA IR dùng hệ thống dẫn đường hồng ngoại với tầm bắn khoảng 60 km. Không rõ Ukraine nhận được phiên bản IR hay EM.

MICA có thể tấn công mục tiêu từ bất kỳ hướng nào nếu được điều khiển thông qua hệ thống Link 16 bởi một máy bay khác. MICA được cho là có giá khoảng 2 triệu euro, cao hơn đáng kể so với AIM-9X (~600.000 USD) hoặc AIM-120D (~1,6 triệu USD).

Trong cùng bức ảnh, chiếc Mirage 2000-5F cũng mang tên lửa Magic 2, có tầm bắn hiệu quả lên đến 20 km và hệ thống dẫn đường hồng ngoại. Hồi tháng 11-2025, một phi công lái máy bay Mirage 2000 báo cáo tỉ lệ đánh chặn đạt 98% với máy bay không người lái và tên lửa của Nga, cho thấy hiệu quả chiến đấu của dòng máy bay này với tên lửa Magic 2.