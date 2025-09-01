Điểm nóng xung đột ngày 1-9: Ukraine hé lộ bom dẫn đường in 3D

Theo Defense Express ngày 25-8, loại bom này có thiết kế nhỏ gọn, dùng cho máy bay không người lái và có nhiều điểm tương đồng với bom MAM-L do hãng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cho UAV Bayraktar TB2.

Giới quan sát cho biết loại bom này có phần cánh ổn định và cơ cấu điều khiển khá giống MAM-L, với giá treo đặt phía trên thân để gắn lên máy bay hoặc UAV. Tuy nhiên, phía sau có một mô-đun nhô ra, không thấy xuất hiện ở phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù chưa rõ cơ chế dẫn đường, phần mũi có thể chứa đầu dò laser bán chủ động, tương tự công nghệ trên MAM-L.

Loại bom dẫn đường chính xác được in 3D mới của Ukraine được trưng bày tại triển lãm quốc phòng. Ảnh: United 24 Media.

Điểm đáng chú ý là thân và cánh bom để lộ các đường gân đặc trưng của công nghệ in 3D, khác với cấu trúc kim loại ở mẫu gốc. Trọng lượng ước tính khoảng 22 kg, phù hợp để trang bị cho Bayraktar TB2 hoặc các UAV đa cánh quạt hạng nặng được cải tiến cho nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, thông số chính thức và vai trò tác chiến cụ thể vẫn chưa được công bố.

Loại bom này nằm trong chuỗi sản phẩm công nghệ quốc phòng mới mà Ukraine ra mắt dịp Quốc khánh, bên cạnh tên lửa hành trình tầm xa "Long Neptune".

Trước đó, ngày 25-6, Defense Express đưa tin ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã giới thiệu bộ dẫn hướng cho bom thường, được mệnh danh là "KAB Ukraine", giúp biến bom thường thành bom lượn tầm xa, đạt cự ly tới 60 km và đặt mục tiêu nâng lên 80 km.

Trong khi đó, Canada cũng phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty trong chuyến thăm Kiev ngày 25-8 cho biết Ottawa đang cân nhắc khả năng triển khai quân tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc, nếu có yêu cầu.

Chuyến thăm Kiev của ông McGuinty đi cùng Thủ tướng Carney diễn ra trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy các cam kết an ninh quốc tế. Canada thuộc nhóm khoảng 30 quốc gia đang bàn về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu chiến.

Thủ tướng Carney cũng khẳng định Canada không loại trừ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trong tương lai. Ông công bố gói viện trợ 1,4 tỉ USD cho Ukraine, trong đó 680 triệu CAD dùng để mua khí tài Mỹ. Ngoài ra, Canada và Ukraine cũng đạt thỏa thuận hợp tác chế tạo UAV, dù chi tiết chưa được tiết lộ.

Tại Ba Lan, ông Carney đã thăm binh sĩ Canada đang huấn luyện quân đội Ukraine. Tính đến nay, hơn 45.000 binh sĩ Ukraine đã hoàn tất huấn luyện trong các chương trình hỗ trợ quân sự của Ottawa.