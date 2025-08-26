Thông tin trên do trang Avia Pro dẫn từ kênh Telegram Mash vào ngày 26-8. Theo kênh Telegram Mash, chiến dịch ở Seversk có thể trở thành một "vạc lửa" lớn thứ tư siết chặt quân đội Ukraine trong thời gian gần đây. Ba "vạc lửa" trước đó là các chiến dịch gần Konstantinovka, Pokrovsk và Kupyansk.

Sau khi các thành viên thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 7 của Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát thành công làng Serebryanka, một cánh quân đã được mở ra để tiếp tục tấn công Seversk.

Đồng thời, lực lượng của đơn vị tình nguyện BARS-16 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới 123 đang gây áp lực lên sườn trung tâm ở khu vực Ivano-Daryevka và Spornoye.

Lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công khu vực Seversk. Ảnh: Avia Pro

Đơn vị 88 của Nga đang tiến công từ phía Nam. Trong khi đó, các lữ đoàn 10, 54, 81 và 109 của Ukraine cố gắng kháng cự.

Tuy nhiên, quân Nga đang đẩy lùi các đơn vị của lực lượng Ukraine này về phía TP Seversk ở phía Đông Donetsk.

Đồng thời, Nga đang dần cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng của các lữ đoàn Ukraine, khiến họ có nguy cơ bị bao vây.

Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Nga đang đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi khu rừng Serebryanskoye và đã tiến đến đường Yampol-Zarechnoye, cách TP Seversk 5 km.

Bước tiến thành công của lực lượng Nga đang gia tăng áp lực lên các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tạo tiền đề cho việc hình thành một vòng vây.

Hiện tại, các hoạt động quân sự dữ dội ở khu vực Seversk vẫn đang tiếp diễn. Thông tin về tổn thất của các bên và những thay đổi tiếp theo trên tiền tuyến đang được làm rõ.

Tại làng Novobessergenevka thuộc vùng Rostov, một vụ việc liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã làm hư hại 6 ngôi nhà, quyền Thống đốc khu vực Yuri Slyusar đưa tin trên kênh Telegram cá nhân vào ngày 26-8.

Ngoài ra, ông Slyusar còn cho biết lính cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại Nhà máy lọc dầu (OR) Novoshakhtinsk.

Đám cháy tại nhà máy bùng phát vào ngày 21-8 sau một cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã được dập tắt lúc 5 giờ 45 phút ngày 26-8 (giờ Moscow). Để dập tắt đám cháy, trước đó cần phải tạm thời cắt nguồn cung cấp nước ở TP Krasny Sulin để dồn nguồn lực cho nhà máy.

Chính quyền vùng Rostov đang đánh giá thiệt hại và điều phối công tác khắc phục hậu quả, đồng thời lực lượng an ninh cũng đang đảm bảo an toàn trước các mối đe dọa mới.