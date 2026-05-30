Điểm nóng hạ tầng: Hà Nội quyết liệt thúc tiến độ 2 đại lộ lớn nhất phía Tây, loạt dự án của một đại gia BĐS hưởng lợi lớn

Trong tháng 5, lãnh đạo TP Hà Nội đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục đường Hồ Tây – Ba Vì , tuyến hạ tầng được xem là có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị Thủ đô.

Trong đó, đáng chú ý là trục đường Hồ Tây – Ba Vì, tuyến giao thông hướng tâm Đông – Tây, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đô thị phía Tây. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 39 km, đi qua 15 xã, phường.

Hiện tại, tuyến đường vẫn chưa được lập dự án đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, một phần tuyến đã được hình thành: khoảng 2,54 km đã đưa vào khai thác (đoạn đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng); khoảng 0,67 km đang được triển khai thông qua dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài, kết nối phố Trần Vỹ - dự án này dự kiến khởi công ngày 19/8/2026 và hoàn thành trong quý II/2027.

Phần còn lại, hơn 36 km, hiện vẫn chưa được đầu tư. Theo thông báo kết luận ngày 25/5/2026 của TP Hà Nội về tình hình triển khai trục đường Hồ Tây – Ba Vì , Thành phố giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát tổng thể phương án hướng tuyến, hoàn thiện công tác quy hoạch và đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.

Theo quy hoạch, đây là một trong 9 trục động lực phát triển của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tuyến có mặt cắt ngang dự kiến từ 48m đến 100m, đồng thời dự kiến sẽ bố trí tuyến đường sắt đô thị số 8 trong phạm vi tuyến.

Khi hoàn thành, trục đường Hồ Tây – Ba Vì được kỳ vọng trở thành tuyến kết nối chiến lược giữa khu vực trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây, đô thị Hòa Lạc và Vườn quốc gia Ba Vì.

Không chỉ đóng vai trò giao thông, tuyến còn được định hướng phát triển thành trục động lực cho kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ, giáo dục, đồng thời hình thành không gian văn hóa – cảnh quan đặc sắc gắn với trục kết nối văn hóa Thăng Long – xứ Đoài.

Không chỉ riêng trục Hồ Tây – Ba Vì, khu vực phía Tây Hà Nội cũng đang chứng kiến sự bứt tốc mạnh mẽ của hạ tầng, trong đó nổi bật là tuyến đường Tây Thăng Long quy mô 10 làn xe đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô, đóng vai trò trục giao thông hướng tâm Đông – Tây, kết nối đô thị vệ tinh Sơn Tây với khu vực trung tâm thành phố.

Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến, bảo đảm kết nối đồng bộ tới Vành đai 5 (cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua P.Đông NgạcẢNH: VƯƠNG VÂN

Đường trục Tây Thăng Long dài hơn 34 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối kết nối QL32, đi qua 10 xã, phường. Tuyến được chia thành 9 đoạn đầu tư, gồm 3 đoạn đã khai thác, 2 đoạn đang thi công, một đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang nghiên cứu đầu tư.

Theo định hướng trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đoạn tuyến ngoài Vành đai 4 được điều chỉnh mặt cắt ngang từ 40 m lên 80 m.

Khi đi vào hoạt động, trục đường Hồ Tây – Ba Vì và tuyến Tây Thăng Long được kỳ vọng sẽ hình thành “xương sống” giao thông mới, kết nối các cực tăng trưởng phía Tây với khu vực trung tâm, với điểm cuối là khu vực Tây Hồ Tây, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm còn khoảng 15–20 phút.

Đáng chú ý, hai tuyến đường Tây Thăng Long và Hồ Tây - Ba Vì nđược giới bất động sản kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng giá cho toàn khu vực phía Tây Hà Nội, trong bối cảnh các dự án Vành đai 3,5 và Vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Việc hình thành hai trục đường huyết mạch kết nối phía Tây thẳng về Hồ Tây không chỉ giúp cải thiện khả năng di chuyển, rút ngắn thời gian đi lại, mà còn được kỳ vọng mở ra động lực phát triển mới cho Thủ đô, mở rộng không gian đô thị và tạo cú hích cho thị trường bất động sản khu vực.