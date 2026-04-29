Điểm nghẽn chính trong việc sản xuất hàng loạt robot hình người có thể là một loại vật liệu hầu như chỉ được sản xuất ở Trung Quốc

Suốt một thời gian dài, mọi ánh nhìn của giới công nghệ đều đổ dồn vào "bộ não" của robot. Từ khả năng vận hành của các mô hình VLA, sức mạnh tính toán đến năng lực tổng quát hóa môi trường, phần mềm dường như là tâm điểm của mọi giới hạn.

Thế nhưng, theo nhận định từ Morgan Stanley vào tháng 1, đợt hạ nhiệt tiếp theo của ngành công nghiệp này lại có thể bắt nguồn từ phía thiết bị vật lý thực thể. Thực chất, khi bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn, rào cản kỹ thuật sẽ dịch chuyển nhanh chóng từ không gian kỹ thuật số sang chuỗi cung ứng vật liệu phần cứng.

Nút thắt đó nằm ở một thành phần vô cùng quen thuộc: nam châm vĩnh cửu neodymium sắt boron (NdFeB). Được phát minh từ những năm 1980 và vốn là vật liệu cốt lõi trong xe điện hay thiết bị tuabin gió, NdFeB luôn được mệnh danh là "vua nam châm" nhờ sở hữu tích năng lượng từ cao nhất. Giờ đây, áp lực từ việc chế tạo robot hình người đã đưa loại linh kiện tĩnh lặng này lên một vị trí chiến lược chưa từng có.

Nút thắt của ngành công nghiệp robot hình người đang dịch chuyển từ phần mềm AI sang năng lực sản xuất phần cứng vật lý, cụ thể là nguồn cung nam châm. Nam châm đất hiếm neodymium sắt boron (NdFeB) là thành tố cốt lõi quyết định đến trọng lượng, hiệu năng và số lượng giới hạn của động cơ các khớp nối.

Một cỗ máy robot phức tạp, điển hình như dòng Tesla Optimus Gen2, cần tới khoảng 42 động cơ điều khiển chuyển động độc lập. Mỗi thiết bị cần tiêu tốn từ 3.5 đến 4 kg NdFeB hiệu suất cao, mức vật liệu tương đương với hai chiếc xe ô tô điện cộng lại. Các kỹ sư không có nhiều sự lựa chọn bởi robot đặt ra ba tiêu chí khắt khe: mật độ năng lượng từ cao nhằm tránh cho khớp bị quá khổ, lực kháng từ lớn để chịu được nhiệt độ trên 120 độ C do động cơ quay, và độ đồng nhất tuyệt đối trong sản xuất.

Theo dữ liệu từ Firgelli, chỉ cần thay đổi 200 gram ở phần mắt cá chân, sự dịch chuyển trọng tâm sẽ buộc cả hệ thống phải gánh thêm khoản phạt rủi ro lên đến 1.3 kg. Những hạn chế khốc liệt này biến NdFeB thành giải pháp vật lý bất khả thi thay thế.

Chính vì không thể thay thế, nhu cầu vật liệu này sẽ tạo ra một cú sốc lớn chưa từng có. Không giống như lộ trình thay thế xe xăng một cách từ tốn, sự bùng nổ của robot sẽ mang tính chất bậc thang khi tổng chi phí sở hữu thực sự rẻ hơn nhân công con người. Adamas Intelligence tính toán rằng, để đáp ứng việc sản xuất hàng trăm triệu chiếc robot mỗi năm, nếu lượng đồng cần mở rộng 3 lần hay lithium 14 lần thì riêng NdFeB đòi hỏi phải mở rộng năng lực sản xuất lên tới mức kinh ngạc là 186 lần.

Cú sốc nhu cầu vật liệu từ tính từ sự ra đời của robot hình người là một bước nhảy vọt khổng lồ, đòi hỏi mở rộng công suất sản xuất lên tới 186 lần so với hiện nay, vượt xa sự gia tăng của ngành xe điện. Chuỗi cung ứng bị mắc kẹt do sự độc quyền của Trung Quốc tại công đoạn phân tách và tinh chế bởi các rào cản tài chính, tỷ lệ thành phẩm, nhân sự chuyên môn và chi phí môi trường.

Một cuộc khủng hoảng nguồn cung hoàn toàn có thể xảy ra khi khâu chế biến cốt lõi lại đang nằm kẹt tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù công đoạn khai thác mỏ hay sản xuất nam châm đã được thương mại hóa ở nhiều quốc gia, thế nhưng khâu phân tách và tinh chế để chiết xuất oxit thành kim loại lại chịu sự thống trị của Trung Quốc với hơn 90% thị phần toàn cầu.

Cục diện "hai đầu phân tán, khúc giữa tập trung" này xuất phát từ rào cản quá cao về chi phí đầu tư, rủi ro trong việc ổn định tỷ lệ thành phẩm, sự khan hiếm nghiêm trọng nhân lực luyện kim, cùng các tiêu chuẩn khắt khe về xử lý chất thải phóng xạ từ năm 2011.

Bước sang năm 2026, những ràng buộc hóa học cứng nhắc này sẽ quyết định nhịp độ sinh tồn của toàn ngành công nghiệp. Trong bối cảnh cung không đủ cầu, quyền định giá buộc phải dịch chuyển ngược lên thượng nguồn. Đứng trước sự thật này, các tập đoàn sản xuất vật liệu từ tính Trung Quốc như Kim Lực Vĩnh Từ, Ninh Ba Vận Thăng hay Trung Khoa Tam Hoàn đã điều chỉnh mô hình kinh doanh, mở rộng xuống hạ nguồn để nắm bắt lợi thế phân phối.

Do không thể bù đắp thiếu hụt nguồn cung bằng độ co giãn, quyền định giá sẽ đảo ngược về phía thượng nguồn và thiết lập thời gian biểu định hình số lượng robot được sản xuất trong tương lai.

Trong khi phần mềm trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những bước nhảy vọt chỉ sau vài tháng nâng cấp, quy trình tinh chế mỏ khoáng sản không thể bị đốt cháy giai đoạn. Vài năm tới, bức tranh về tương lai của ngành công nghiệp robot không chỉ phụ thuộc vào những thuật toán phức tạp nhất, mà sẽ bị phán quyết bởi nguồn cung của khối nam châm vài chục gram ẩn sâu bên trong các khớp nối máy móc.