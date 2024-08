Diễm My 9X đẹp như tiên tử ở resort “đắt nhất Việt Nam”: Giá gần 240 triệu đồng/đêm, ẩn hiện trên dãy núi Chúa

Trên trang Facebook cá nhân, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe sắc trong chuyến du lịch mới nhất. Trong khung cảnh tuyệt đẹp, hài hòa giữa núi và biển, diễn viên “Cô ba Sài Gòn” nổi bật với nhan sắc đẹp tựa tiên tử, trong veo và ngọt ngào. Mỹ nhân khoác lên mình thiết kế váy maxi lệch vai màu hồng, kết hợp cùng lối makeup nhẹ nhàng.

Diễm My 9X khoe sắc trong chuyến du lịch mới.

Được biết, sao nữ đang có chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng và những người bạn. Sau khi về chung 1 nhà với doanh nhân Vinh Nguyễn, cô cùng Cô cùng chồng danh nhiều thời gian đi du lịch, dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Sắc vóc Diễm My 9X ngày càng thăng hạng, được khen trẻ trung, sắc sảo hơn. "Xinh quá My ơi, sao ngày càng đẹp hơn vậy", "Cảnh đẹp mà My càng đẹp hơn", "Đẹp quá, nhẹ nhàng, trong trẻo", "Chỗ này xinh quá",... là những bình luận của cư dân mạng.

Người đẹp chia sẻ khoảnh khắc tay trong tay bên chồng doanh nhân

Nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra địa điểm được Diễm My 9X lựa chọn để nghỉ dưỡng cùng chồng và những người bạn lần này là một resort nổi tiếng tại Ninh Thuận. Nơi đây được biết đến là một trong những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất tại Việt Nam. Hạng phòng lake pavilion có giá thấp nhất là 950 USD/đêm (gần 24 triệu đồng) và cao nhất là 9.500 USD/đêm (gần 240 triệu đồng) với 5 bedroom pool villa.

Cách đây không lâu, vợ chồng Midu đã lựa chọn resort này để hưởng tuần trăng mật. Trước đó, nhiều sao Việt như: Bảo Thy, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Thùy Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby... cũng ghé thăm resort 6 sao này. Lần này, vợ chồng Diễm My 9X và bạn chọn ở 2 căn villa hướng biển. Với mức giá đắt đỏ, song resort vẫn là địa điểm lý tưởng, được nhiều sao Việt lựa chọn để nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè. Đây cũng là resort 6 sao đầu tiên của Việt Nam, và được mệnh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng vô cùng sang chảnh và đắt đỏ.

Midu khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng ở hồ bơi vô cực.

Có nhiều góc check in đẹp ở khu nghỉ dưỡng này.

Chị đẹp Huyền Baby từng chia sẻ hình ảnh dùng bữa sáng ngay tại phòng. Thực đơn đa dạng, phong phú được chế biến theo tiêu chuẩn của nhà hàng 5 sao, với những đầu bếp có tay nghề cao, và nguyên liệu tươi ngon được lựa chọn kỹ càng nhất.

Khu nghỉ dưỡng này nằm ở vị trí đắc địa, với view hướng trọn vịnh Vĩnh Hy - 1 trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam, lưng tựa núi Chúa hùng vĩ. Cảnh sắc thiên nhiên hài hòa giữa núi - biển và không khí trong lành, tươi mát tạo nên một không gian sống chất lượng, hoàn mỹ. Vào năm 2014, nghĩa là chỉ sau 1 năm đi vào hoạt động, resort 6 sao đầu tiên này của Việt Nam đã được Condé Nast Traveler bình chọn trong top 33 khách sạn mới tốt nhất thế giới.

Nơi đây được thiết kế bởi người kiến trúc sư tài năng Jean-Michel Gathy với phong cách pha trộn độc đáo giữa phong cách châu Âu hiện đại và văn hóa truyền thông Việt Nam, cùng những chất liệu thân thiện với tự nhiên. Mỗi căn phòng hay căn biệt thự sẽ có view hướng ra núi hoặc ra vịnh. Khắp khuôn viên của resort được bao phủ bởi cây xanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên và mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nguồn: Tổng hợp, FBNV.