Vào đầu tháng 1 hàng năm, giới công nghệ toàn cầu lại đổ dồn sự chú ý về Las Vegas, Hoa Kỳ, nơi diễn ra Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES - Consumer Electronics Show) lớn nhất hành tinh. Năm nay, CES 2026 quy tụ khoảng 3.500 nhà triển lãm, và để hâm nóng bầu không khí, Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng (CTA) đã tổ chức sự kiện CES Unveiled tại Trung tâm Hội nghị Mandalay Bay.

Đây là nơi giới truyền thông được "mục sở thị" trước những tinh hoa công nghệ sẽ định hình thị trường trong năm tới. Điều đáng ngạc nhiên tại sự kiện năm nay là sự vắng bóng của các ý tưởng "trên mây".

Thay vào đó, các hãng công nghệ đã mang đến những thiết bị gần gũi, giải quyết trực tiếp các nhu cầu từ giải trí, lưu trữ dữ liệu cho đến chăm sóc sức khỏe tâm thần. Dưới đây là 5 thiết bị nổi bật nhất đã lọt vào "mắt xanh" của Boy Genius Report (còn gọi là BGR - một trang web chuyên về công nghệ và bao gồm nhiều chủ đề từ thiết bị tiêu dùng đến giải trí, trò chơi và khoa học).

Belkin Charging Case Pro cho Nintendo Switch 2

Mở màn cho xu hướng phụ kiện chơi game là sự xuất hiện của Belkin với sản phẩm Charging Case Pro dành cho hệ máy Nintendo Switch 2. Sau thành công của các phụ kiện ra mắt năm ngoái, Belkin tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái của mình.

Phiên bản Charging Case Pro mới có thiết kế rộng hơn đôi chút, nhưng điểm cải tiến đáng giá nhất nằm ở việc tích hợp chân đế sạc dung lượng 10.000mAh. Đây là một nâng cấp mang tính chiến lược, nhắm trực tiếp vào những người dùng thường xuyên di chuyển.

Giờ đây, việc trải nghiệm game trên máy bay hay tại khách sạn trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp năng lượng, chiếc ốp lưng này còn giải quyết bài toán quản lý phụ kiện với các khe chứa băng game vật lý và đặc biệt là ngăn chứa AirTag ẩn, giúp game thủ loại bỏ nỗi lo thất lạc thiết bị đắt tiền của mình. Sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ với mức giá 99 đô la Mỹ.

UGreen NASync iDX6011

Ở lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, UGreen đã gây ấn tượng mạnh với thiết bị NASync iDX6011. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và những người sáng tạo nội dung, đây thực sự là một "quái vật" lưu trữ trong hình hài nhỏ gọn.

Thiết bị hỗ trợ dung lượng lên tới 196TB và bộ nhớ RAM 64GB, được vận hành bởi con chip Intel Core Ultra 5 mạnh mẽ. Tuy nhiên, phần cứng chưa phải là tất cả. UGreen đã khôn khéo tích hợp Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) vào sâu trong hệ thống, biến NASync iDX6011 thành một máy chủ thông minh.

Khả năng AI này cho phép thiết bị phân tích dữ liệu cục bộ, giúp người dùng tìm kiếm và quản lý tệp tin một cách trực quan và hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống. Thiết bị cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cao cấp như Thunderbolt 4, đầu đọc thẻ SD 4.0 và cổng HDMI 8K.

Pebble Round 2

Sự kiện năm nay cũng đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của thương hiệu Pebble với mẫu đồng hồ thông minh Pebble Round 2. Giữ vững triết lý thiết kế đã làm nên tên tuổi, Pebble Round 2 sở hữu màn hình e-paper màu kích thước 1,3 inch với thiết kế không viền hiện đại.

Ưu điểm tuyệt đối của công nghệ màn hình này là thời lượng pin cực "trâu", có thể kéo dài lên tới hai tuần sau mỗi lần sạc. Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của hệ điều hành iOS 26.3, tính năng chuyển tiếp thông báo sang đồng hồ thông minh của bên thứ ba đã hoạt động mượt mà hơn, đặc biệt là tại thị trường Châu Âu, hứa hẹn sẽ giúp Pebble giành lại thị phần trong mảng thiết bị đeo.

Robot an ninh Zeroth

Không nằm ngoài xu hướng tự động hóa, công ty Zeroth đến từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu robot an ninh gia đình mới. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng của các thiết bị giám sát thông thường, robot của Zeroth là sự kết hợp giữa lớp vỏ nhựa thân thiện và vẻ ngoài dễ thương.

Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, bởi đây là một vệ sĩ đắc lực có khả năng giám sát ngôi nhà, theo dõi tình trạng thú cưng hay phát hiện các sự cố té ngã ở người cao tuổi. Zeroth định vị sản phẩm này không chỉ là máy móc mà còn là một người bạn đồng hành, có khả năng giao tiếp chủ động với các thành viên trong gia đình.

Mentagraph Relaxonic Cover

Cuối cùng, một điểm sáng trong mảng công nghệ chăm sóc sức khỏe (HealthTech) đến từ công ty Nhật Bản Mentagraph với sản phẩm Relaxonic Cover. Đây không phải là một chiếc mặt nạ ngủ thông thường như nhiều người lầm tưởng. Relaxonic Cover được thiết kế cho những khoảng nghỉ ngắn trong ngày làm việc căng thẳng. Cơ chế hoạt động của thiết bị dựa trên việc làm ấm nhẹ nhàng vùng mắt, kết hợp với hệ thống loa phát ra các tần số âm thanh đặc biệt giúp người dùng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và bình tĩnh.

Nhìn chung, CES Unveiled 2026 đã cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt của làng công nghệ: bớt đi những lời hứa hẹn xa vời và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thực tế của con người. Những thiết bị này không chỉ là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ mà còn là những giải pháp thiết thực, sẵn sàng đi vào đời sống người tiêu dùng ngay trong năm nay.