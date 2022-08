Diễm Hương chia sẻ về cảnh hôn, cảnh nóng với Bình An: Làm thật nhanh cho đỡ mất thời gian

Bộ phim Gara hạnh phúc đánh dấu lần đầu hợp tác của cặp diễn viên Diễm Hương – Bình An trong mối quan hệ tình ái. Bình An (Quân) dù đã có bạn gái nhưng vẫn cặp kè với Giám đốc Cẩm Khê (Diễm Hương). Vậy nên, trong phim, bộ đôi diễn viên Diễm Hương (Cẩm Khê) và Bình An (Quân) có không ít cảnh thể hiện tình cảm, ngoài những nụ hôn tình tứ, hai diễn viên còn có không ít cảnh “giường chiếu”.



Cảnh giường chiếu của Diễm Hương và Bình An trong tập 4 bộ phim Gara hạnh phúc

Khi đoàn phim ra mắt, chia sẻ về những cảnh “nóng” trong phim, diễn viên Diễm Hương cho rằng cảnh "giường chiếu" khá đơn giản và không khó. Cả hai diễn viên đều...đắp chăn và Diễm Hương mặc áo quây bên trong nên rất an toàn.

“Thời tiết rất nóng, kể cả trong phòng có điều hòa cũng rất nóng, chưa kể lại còn phải đắp chăn nữa nên càng khủng khiếp. Do vậy chúng tôi phải làm thật nhanh để không mất thời gian”, Diễm Hương nói. Tâm lý thoải mái và bạn diễn có kinh nghiệm trong những cảnh tình cảm cũng khiến Diễm Hương vào vai dễ dàng và hoàn thành cảnh quay một cách nhanh chóng nhất.

Nụ hôn nơi công sở của cặp đôi Diễm Hương - Bình An

Kể từ khi kết hôn với diễn viên Hồng Quang, Diễm Hương không nhận các kịch bản không phù hợp, có cảnh quay nhạy cảm. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định nhận vai Cẩm Khê với tinh thần hết mình vì vai diễn, phân định công việc là công việc.

Trước đó, Diễm Hương đã tiết lộ phản ứng của chồng-diễn viên Hồng Quang- sau khi xem cảnh “giường chiếu” trong tập 1. Nữ diễn viên đưa ông xã đi ăn và đăng ảnh kèm dòng chú thích: "Tối qua xem phim xong có cảnh không mát lắm nên trưa nay đưa "anh trai" đi ăn cho mát hẳn. Ăn đi rồi đừng dỗi nữa anh nhé. Phim này em còn hôn nhiều".

Diễm Hương đăng ảnh đi ăn với chồng sau cảnh hôn ở tập 1 bộ phim