Điểm danh những loài động vật sở hữu nhiều màu sắc nhất trong tự nhiên!

Khỉ Mandrill có chiếc mũi đỏ rực rỡ, đặc biệt ở con đực. Chiếc mũi này có nhiều nếp nhăn và sưng tấy, và có thể thay đổi màu sắc theo tâm trạng và sức khỏe của con khỉ. Khỉ Mandrill là loài động vật xã hội, sống theo bầy đàn lên tới 200 cá thể. Bầy đàn do con đực thống trị, và con đực sử dụng chiếc mũi đỏ và tiếng kêu to để thu hút con cái. Khỉ Mandrill ăn tạp, ăn trái cây, lá cây, côn trùng và động vật nhỏ.Sinh sản: Khỉ Mandrill mang thai khoảng 230 ngày và sinh một con. Con non được