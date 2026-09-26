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Điểm danh dàn tỷ phú dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phương Anh/VTC News
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Tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tại Nhà Trắng tối 24/9 nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quy tụ hơn 100 khách mời.

Tổng thống Donald Trump, phu nhân Melania Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện ngồi tại bàn chính. Bàn tiệc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn, gồm Jensen Huang - CEO Nvidia, cùng vợ Lori Huang; Tim Cook - Chủ tịch hội đồng quản trị Apple; Lisa Su - CEO AMD; Elon Musk - CEO Tesla và SpaceX.

Cũng có mặt tại tiệc là Mark Zuckerberg - CEO Meta; Sam Altman - CEO OpenAI; cùng các lãnh đạo công nghệ như Satya Nadella của Microsoft, Sundar Pichai của Google, Sergey Brin - đồng sáng lập Google, Jeff Bezos - Chủ tịch Amazon và Michael Dell - CEO Dell.

Điểm danh dàn tỷ phú dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

Sự hiện diện của các lãnh đạo công nghệ đáng chú ý trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh về AI, chip tiên tiến và các công nghệ chiến lược. Theo CNBC, dù Nvidia, Apple, Meta và OpenAI nằm trong số các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ có đại diện tại bữa tiệc, Anthropic không có tên trong danh sách khách mời được công bố.

Danh sách khách mời phía Mỹ còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Một số thẩm phán Tòa án Tối cao, lãnh đạo Quốc hội, giới truyền thông và doanh nghiệp quốc phòng, tài chính, năng lượng cũng tham dự.

Các thành viên khác của gia đình Tổng thống Trump cũng góp mặt như Ivanka Trump, Eric Trump, Lara Trump, Tiffany Trump, Michael Boulos và Viktor Knavs, cha của đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Điểm danh dàn tỷ phú dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ trò chuyện trong bữa tiệc.

Một nhóm quan chức cấp cao tháp tùng ông Tập Cận Bình cũng dự tiệc, chủ yếu là các quan chức chính phủ, trong khi theo CNBC, không có doanh nghiệp Trung Quốc nào được nêu tên trong danh sách khách mời chính thức.

Trong tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các cuộc trao đổi với Tổng thống Donald Trump đã “bổ sung nội dung mới” cho quan hệ Trung-Mỹ. Ông Trump cũng tặng ông Tập Cận Bình một bức tượng đại bàng đầu trắng. Bữa tối gồm hai món chính, với súp bí vàng velouté, cá vược phủ mè dùng kèm cải thìa non hầm, tiếp đến là món kem vani cùng kem làm từ mật ong của Nhà Trắng.

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu ông Tập thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ kể từ thời Tổng thống Barack Obama, hơn một thập niên trước. Ông Tập Cận Bình đến Mỹ hôm 23/9 và dự kiến rời đi ngày 25/9.

Tags

Donald Trump

Microsoft

Satya Nadella

Jeff Bezos

Mark Zuckerberg

Tim Cook

Trung Quốc

nhà trắng

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