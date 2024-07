Captain America: Brave New World sẽ đánh dấu dự án điện ảnh MCU đầu tiên của Anthony Mackie trong vai trò mới - Đội trưởng Mỹ, người kế nhiệm Steve Rogers. Và ngay trong lần ra mắt này, chàng cựu Falcon sẽ phải đối mặt với không chỉ 1, mà là rất nhiều phản diện khác nhau, trong đó bao gồm những cái tên sừng sỏ như Red Hulk hay The Leader.



Red Hulk

Red Hulk sẽ chính thức lộ diện trong Captain America: Brave New World - Ảnh: Internet.

Red Hulk là phản diện đầu tiên được xác nhận sẽ góp mặt trong Captain America: Brave New World và đã xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn trailer đầu tiên của bom tấn này. Sau khi trở thành tân Tổng thống Hoa Kỳ, Thaddeus Ross buộc phải tìm mọi cách để bảo vệ hình ảnh của bản thân trước công chúng, đồng thời hạn chế tối đa những xung đột quốc tế. Tuy nhiên, một âm mưu khủng khiếp đã đe dọa trực tiếp đến các kế hoạch của Ross, cộng với sự cứng đầu và thái độ bất hợp tác của Captain America mới, có lẽ đã khiến Ross phải tìm đến giải pháp bạo lực - qua đó trở thành Red Hulk như trong nguyên tác truyện tranh.



Nhân vật bí ẩn của Giancarlo Esposito

“Ông trùm gà rán” Giancarlo Esposito cũng sẽ góp mặt trong Captain America: Brave New World - Ảnh: Internet.

Nam diễn viên kỳ cựu Giancarlo Esposito, ngôi sao của Breaking Bad và The Boys, sẽ chính thức gia nhập MCU thông qua dự án Captain America: Brave New World, và nhiều khả năng sẽ là một trong những phản diện thứ cấp của bộ phim này. Một số giả thuyết chỉ ra rằng Esposito có thể sẽ vào vai Jacob “Jake” Fury (em trai của Nick Fury), đặc vụ George Washington Bridge của SHIELD, hoặc Raoul Bushman (một trong những kẻ thù lớn nhất của Moon Knight). Tuy nhiên mới đây, Esposito đã bật mí rằng ông rất thích thú với những suy đoán này của người hâm mộ, thế nhưng chưa ai đoán đúng vai diễn của ông trong Captain America: Brave New World.



Isaiah Bradley

Isaiah Bradley là siêu chiến binh từng xuất hiện trong series The Falcon & the Winter Soldier - Ảnh: Internet.

Nhân vật Isaiah Bradley xuất hiện lần đầu tiên trong series The Falcon & the Winter Soldier và là một trong những nạn nhân của thí nghiệm sao chép dự án Project Rebirth của chính phủ Hoa Kỳ. Dù không thực sự hài lòng với người kế nhiệm của Steve Rogers, Isaiah vẫn luôn có thiện cảm với Sam Wilson, đồng thời cũng dần chấp nhận quá khứ đau buồn của bản thân sau khi Sam tôn vinh di sản của mình tại bảo tàng Smithsonian. Tuy nhiên, trailer của Captain America: Brave New World cho thấy Isaiah Bradley đã nổi loạn một sự kiện chính trị có sự tham dự của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều khả năng cựu chiến binh này đang bị một phản diện khác kiểm soát hoặc thao túng tâm trí và không thể làm chủ hành vi của mình.



The Leader

The Leader sẽ chính thức trở lại MCU sau 16 năm vắng bóng - Ảnh: Internet.

Một trong những “ứng cử viên” nặng ký nhất trong vai trò phản diện chính của Captain America: Brave New World là Samuel Sterns/The Leader. 16 năm sau màn chào sân trong The Incredible Hulk, nhân vật do Tim Blake Nelson đảm nhiệm nhiều khả năng sẽ là trung tâm của mọi biến cố, mọi âm mưu toàn cầu của Captain America 4. Đoạn trailer đầu tiên chỉ hé lộ The Leader trong một phân cảnh duy nhất, với góc quay từ phía sau cùng câu thoại “quyền lực thế giới đang thay đổi”. Với bộ óc thiên tài cùng tham vọng chinh phạt thế giới (ít nhất là trong nguyên tác truyện tranh), The Leader sẽ là kẻ giật dây đáng sợ để kích động hàng loạt phản diện khác và bắt đầu tàn phá Trái Đất.



Ai sẽ là phản diện chính của Captain America: Brave New World?

Captain America: Brave New World sẽ mang đến rất nhiều phản diện, và Marvel Studios cần một “Zemo thứ hai” để thao túng tất cả các phản diện này - Ảnh: Internet.

Từ đoạn trailer đầu tiên, có thể thấy Tổng thống Ross đã sẵn sàng bỏ qua hiềm khích với Sam Wilson, nhưng quan điểm của ông về siêu anh hùng vẫn không có nhiều thay đổi. Trước đó, Ross từng thử sao chép sức mạnh của Hulk trên cơ thể Emil Blonsky trong The Incredible Hulk; và ông cũng muốn kiểm soát tất các siêu anh hùng với Hiệp định Sokovia trong Captain America: Civil War, nhưng không thành công. Giờ đây, Ross sẽ nâng tầm sự thù ghét của bản thân đối với siêu anh hùng lên một tầm cao mới, khi ông trở thành Red Hulk và mở ra một hành trình mới cho nhân vật này trong MCU.



Tương tự như Thaddeus Ross, Samuel Sterns cũng bắt đầu hành trình phản diện của mình trong The Incredible Hulk (2008) khi ông biến đổi thành The Leader trong phân đoạn cao trào của phim. Tuy nhiên, không giống như Ross, Sterns chưa từng góp mặt trong bất kỳ dự án nào khác của MCU. Mục đích và âm mưu của nhân vật này chỉ được hé lộ trong Captain America: Brave New World, và dường như Marvel Studios đang làm đủ mọi cách để hạn chế tối đa sự xuất hiện của The Leader trong trailer phim. Chiến lược này từng được họ áp dụng cho các phản diện như Baron Zemo hay Alexander Pierce, khi mà âm mưu của họ bị “giấu nhẹm” hoàn toàn khỏi tất cả các đoạn teaser, trailer. Điều này cũng gián tiếp cho thấy The Leader nhiều khả năng sẽ là “trùm cuối” của Captain America: Brave New World, trong khi Red Hulk sẽ giống như một quân cờ trong tay phản diện này.

Nguồn: ScreenRant