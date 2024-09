Vừa qua, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TP HCM, bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi (SN 1996, tự DJ Bé Vi), Châu Mỹ Như (SN 1996) cùng 17 đối tượng khác.

Công an TP HCM thu giữ 17 kg ma túy các loại và ra quyết định truy nã Lâm Thành Trung (SN 2001, tự Trung "ngọng"). Hiện Lâm Thành Trung đang bị Công an TP HCM ra quyết định truy nã đặc biệt.

DJ Bé Vi

Nhìn lại, Công an TP HCM đã bắt rất nhiều vụ người mẫu, diễn viên, hoa hậu bán dâm, môi giới mại dâm.

Hoa hậu bán dâm

Tháng 9-2023, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Thành Liêm (SN 1989, quê Cà Mau), Hà Thụy Vân Anh (SN 2000, ngụ quận Tân Phú), Đỗ Tiến Hải (SN 1981, ngụ TP Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (SN 1990, quê Hưng Yên) do môi giới mại dâm.

Đây là các đối tượng cầm đầu, móc nối với Vỏ Thị Mỷ Hạnh (SN 1997) môi giới mại dâm cho các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu, tiếp viên hàng không bán dâm. Đường dây này môi giới mại dâm cho hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Chân dài Vỏ Thị Mỹ Hạnh lúc bị bắt

Công an phát hiện H. (ngụ quận 4, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Thái Lan và rất nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng; T. (ngụ quận Phú Nhuận, Hoa khôi du lịch Việt Nam và nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng.

Với nhiều Hoa hậu, Á khôi, hot girl, người mẫu, hot tiktoker…tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu; Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1000 USD đến 2000 USD đối với gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu.

Hot Tiktoker cũng bán dâm

Tháng 11-2023, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz với quy mô lớn. Đường dây này do Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990) cầm đầu.

Các chân dài tại công an

Lực lượng chức năng bắt quả tang ba cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có các người bán dâm là V.T.T.T (người mẫu, hot girl TikToker), H.P.T.H (người mẫu, hot Facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á). Đồng thời, ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là ca sĩ T.T.L.

Hoa khôi bán dâm

Tháng 12-2023, Công an TP HCM bắt giữ Hồ Thị Hạnh (SN 2001) và Đậu Thị Liên (SN 20010) về hành vi môi giới mại dâm.

Công an xác lập chuyên án và phát hiện băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm trên mạng, nhóm người được giới thiệu là người mẫu ảnh nổi tiếng, sinh viên và diễn viên điện ảnh, hoa khôi, hot girl... Trong đó xác định Hạnh điều hành đường dây.

Hạnh và Liên tại công an

Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội TikTok, Facebook với nhiều lượt theo dõi, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền, nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Tính đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, Hạnh khai nhận đã quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng... với giá bán dâm từ 14 - 50 triệu đồng/lượt.

Kiểm tra, phát hiện tại phòng 506 và 507 khách sạn Athena trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) có V.N.T.M.U (SN 2000, người mẫu ảnh) và T.T.H (SN 1996, hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 50 triệu đồng/người/lượt.

Kiểm tra, phát hiện tại phòng 101 và 302 khách sạn Bonita trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) có 2 hot girl (trong đó 1 người hiện là sinh viên một trường đại học, 1 người là hot girl) bán dâm với giá 14 triệu đồng/lượt.