Điểm chung bất ngờ giữa bạn gái công khai và "tình tin đồn" của Hyun Bin: Tất cả đều sở hữu những nét nổi bật này, hóa ra gu "đại úy" Ri thích là như vậy

Thành công của dự án truyền hình " Hạ Cánh Nơi Anh " đã đưa tên tuổi Hyun Bin phủ sóng rộng rãi khắp các nước châu Á và đặc biệt là tại Việt Nam. Trong phim, Hyun Bin và Son Ye Jin đã có sự thể hiện hết sức tình tứ khiến cho các fan tích cực "đẩy thuyền" mong cặp đôi sẽ hẹn hò ngoài đời thực. Thậm chí, cặp đôi còn từng 4 lần dính tin đồn hẹn hò song đại diện hai bên đều kiên quyết phủ nhận.

Trước Son Ye Jin, Hyun Bin từng công khai hẹn hò cùng nữ diễn viên Song Hye Kyo và Kang Sora. Tuy nhiên, cả hai cuộc tình đều kết thúc nhanh và chóng vánh. Khi chuyện tình cảm của Hyun Bin nhận được nhiều sự quan tâm thì công chúng cũng nhanh chóng tìm ra những điểm chung khá trùng hợp giữa cả hai người bạn gái công khai và "tình tin đồn" của Hyun Bin.

Nhan sắc vạn người mê

Là một trong những cô bạn gái đầu tiên được Hyun Bin xác nhận hẹn hò, Song Hye Kyo luôn được đánh giá cao về mặt nhan sắc. Xinh đẹp, tài năng và quyến rũ, đó là những mỹ từ mà người hâm mộ dành để nói về Song Hye Kyo. Có thể nói, dù không son phấn đậm, cũng chẳng có phần mềm chỉnh sửa nhưng vẻ đẹp của Song Hye Kyo vẫn luôn toả sáng bởi sự tự nhiên, thanh tú.

Trang Ystar từng ví nét đẹp của Song Hye Kyo mong manh, thuần khiết tựa như hoa anh đào trắng. Cô cũng là cái tên nhiều lần có mặt trong các BXH nhan sắc cả trong lẫn ngoài nước. Bảo sao mà không biết bao nhiêu mỹ nam Hàn Quốc như: Lee Byung Hun, Hyun Bin và Song Joong Ki từng mê mệt trước sắc đẹp của Song Hye Kyo.

Nói tới "tình tin đồn của Hyun Bin" Son Ye Jin, ai cũng phải thán phục trước sự trẻ trung của người đẹp. Hơn 20 năm kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Son Ye Jin được coi là một trong những mỹ nhân không tuổi xứ Hàn.

Ở tuổi đôi mươi, cô thu hút người đối diện bởi sự nữ tính, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt buồn man mác. Có thể nói cả Song Hye Kyo và Son Ye Jin đều sở hữu điểm trung là gương mặt xinh đẹp một cách vô cùng thanh tú.

Không kém cạnh gì so với Song Hye Kyo, Son Ye Jin cũng khiến không ít các mỹ nam xứ Hàn phải điêu đứng khi gặp mặt. Điển hình như nam diễn viên "Giày Thủy Tinh" So Ji Sub, anh từng chia sẻ: "Có nhiều cảnh quay, cô ấy đẹp đến mức gần như nghẹt thở".

Có vẻ kém cạnh hơn so với hai đàn chị về sự nghiệp nhưng Kang Sora cũng được xếp vào hàng ngũ những mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Nhiều ý kiến nhận xét Kang Sora không thực sự xinh đẹp nếu so với chuẩn mực thẩm mỹ trong ngành giải trí xứ kim chi. Tuy nhiên, vẻ ngoài kết hợp hài hòa giữa gợi cảm và ngây thơ cùng thần thái thanh lịch vẫn giúp cô "ghi điểm" với công chúng.

Thân hình chuẩn chỉnh với vòng 1 gợi cảm

Nói tới khoản thân hình thì cả hai người bạn gái công khai và "tình tin đồn" của Hyun Bin đều sở hữu body chuẩn chỉnh, gợi cảm.

Thường xuyên xuất hiện trong những trang phục kín đáo và thanh lịch nhưng ít ai biết rằng, Song Hye Kyo cũng sở hữu thân hình quyến rũ vạn người mê. Trái ngược với gương mặt xinh đẹp thanh thuần, Song Hye Kyo lại gây ấn tượng với vòng 1 gợi cảm mỗi khi diện đồ tôn dáng.

Đặc biệt, hậu ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã thay đổi phong cách thời trang 180 độ. Từ an toàn, kín đáo sang quyến rũ, gợi cảm. Với vóc dáng nhỏ bé và cao chưa tới 1m60, thật không ngờ rằng Song Hye Kyo lại sở hữu vòng một đầy đặn như vậy.

Cũng là mỹ nhân luôn gắn liền với hình ảnh thanh thuần nhờ gương mặt trẻ trung và nữ tính nhưng "tình tin đồn Hyun Bin" Son Ye Jin cũng sở hữu thân hình vạn người mê. Không hề kém cạnh so với Song Hye Kyo, Son Ye Jin cũng sở hữu vòng 1 đầy đặn và quyến rũ.

Người đẹp sinh năm 1982 luôn chọn những kiểu váy cúp ngực hay trễ vai để khoe vòng một căng tràn của mình trước công chúng cùng nhan sắc ngọt ngào rạng rỡ. Biết lợi thế của mình nên Son ye Jin rất tích cực khoe vòng một đầy đặn của mình trên mạng xã hội.

Nếu sự nghiệp và nhan sắc đều không bằng hai đàn chị thì thân hình chuẩn chỉnh với vòng 1 gợi cảm cùng chiều cao khủng và đôi chân dài thẳng miên man chính là điểm mạnh của Kang Sora.

Trước khi gia nhập làng giải trí Hàn Quốc, "bạn gái cũ" Hyun Bin từng sở hữu ngoại hình mập mạp, kém sắc. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực giảm cân, Kang Sora đã sở hữu nhan sắc thu hút cùng thân hình bốc lửa. Cô cao 1,68 m và thân hình với những đường cong nóng bỏng. Nữ diễn viên còn được ca ngợi là người sở hữu đôi chân thon dài, nuột nà bậc nhất showbiz Hàn.