Theo kênh truyền thông Nga Reporter, mới đây, Giám đốc SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) là ông Vasyl Malyuk đã thông báo một thông tin gây chấn động là một trong ba hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga đã bị các cơ quan đặc nhiệm Ukraine phá hủy vào mùa hè năm 2023.

Theo đó, vị cựu lãnh đạo SBU thông báo điều này trong cuộc gặp với tổng thống Ukraine hiện đã mãn nhiệm đồng thời đã mất uy tín là ông Volodymyr Zelensky.

Ông cho biết, vụ tấn công kinh điển được thực hiện bởi các cơ quan tình báo Ukraine xảy ra ngay tại thao trường Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan, cách Volgograd khoảng 100 km về phía đông, vào mùa hè năm 2023, nhưng Ukraine chỉ mới quyết định thông báo sự kiện này vào thời điểm hiện nay.

Mặc dù thông báo công khai về chiến dịch này nhưng ông ông Vasyl Malyuk không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về cách thức các cơ quan tình báo Ukraine tiến hành vụ tấn công.

Được biết, Kapustin Yar là một khu vực huấn luyện quân sự của Nga và là một tổ hợp phóng các loại tên lửa của Nga, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) như Oreshnik.

Điểm đặc biệt là thao trường phóng tên lửa quan trọng này nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine ở điểm gần nhất là 450km, cách khu vực chính quyền Kiev kiểm soát tới hơn 500km, nằm ngoài tầm với hầu hết các hệ thống vũ khí mà Quân đội Ukraine hiện đang sở hữu.

Theo giới chuyên gia, có lẽ là vụ tấn công này đã được thực hiện bằng máy bay không người lái có tầm bay xa.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga cũng bày tỏ sự nghi ngờ về tính chính xác về thông tin này, bởi nếu thực sự tiêu diệt được hệ thống tên lửa từng gây ám ảnh cho Quân đội Ukraine thì chính quyền Kiev đã tuyên bố rùm beng để khếch trương chiến quả, giống như “Chiến dịch Mạng nhện” (Operation Spider's Web) phá hủy các máy bay ném bom chiến lược Nga.

Cùng với tuyên bố của ông Vasyl Malyuk, người đứng đầu chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng, Lực lượng vũ trang Nga hiện có khả năng bắn ít nhất sáu phát đạn từ hệ thống tên lửa Oreshnik.

“Người Nga muốn triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus và chúng ta biết tầm bắn ước tính của nó là năm nghìn km. Điều này có nghĩa là người châu Âu cần phải lưu ý đến những rủi ro này” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Được biết, hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga lần đầu tiên được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine vào cuối năm 2024. Sau đó, nó được sử dụng để phá hủy các cơ sở sản xuất của Cơ sở chế tạo tên lửa và động cơ Yuzhmash ở Dnipropetrovsk.

Cần nói thêm rằng, hệ thống này hiện đang được sản xuất hàng loạt để trang bị trong Quân đội Nga và theo Tổng thống Vladimir Putin, hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga cũng sẽ được triển khai tới quốc gia trong liên minh là Belarus vào tháng 12 năm 2025.