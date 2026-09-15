Dịch vụ vận tải đường bộ của ITL: Tối ưu hiệu quả vận hành, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Bước sang năm 2026, ngành logistics Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, đồng thời đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả vận hành, chi phí và tính bền vững.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, khối lượng vận chuyển hàng hóa trên cả nước trong 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.933,2 triệu tấn, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động lưu thông hàng hóa, đóng góp quan trọng vào sự vận hành liên tục của chuỗi cung ứng trong nước.

Tuy nhiên, trong năm 2026, bài toán vận tải không còn chỉ xoay quanh tốc độ giao hàng. Biến động chi phí nhiên liệu, những tác động từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về logistics xanh đang thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp vận hành hiệu quả hơn. Thách thức đặt ra là làm thế nào để kiểm soát chi phí trên từng kilômét, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải và duy trì định hướng phát triển bền vững.

Trước những yêu cầu ngày càng cao đó, ITL không ngừng nâng cao năng lực vận tải đường bộ & phân phối, hướng đến một hệ thống dịch vụ tích hợp, hiệu quả và bền vững. Từ năng lực vận chuyển, ITL từng bước mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng, trở thành đối tác tích hợp các giải pháp logistics, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Năng lực hạ tầng: Đội xe hiện đại, mạng lưới kết nối rộng khắp

Trước yêu cầu về quy mô vận chuyển và tính linh hoạt ngày càng cao, ITL không ngừng hoàn thiện năng lực phương tiện và mở rộng mạng lưới kết nối xuyên suốt ba miền Bắc – Trung – Nam.

Năng lực phương tiện đồng bộ: Với hơn 700 xe tải và đầu kéo cùng hơn 1.200 rơ-moóc container, ITL có khả năng chủ động điều phối phương tiện theo nhu cầu và đặc thù của từng lô hàng. Quy mô đội xe hỗ trợ doanh nghiệp linh hoạt xử lý các nhu cầu vận chuyển từ thường xuyên đến cao điểm, đồng thời bảo đảm tính ổn định và hiệu quả trong quá trình vận hành.

Mô hình vận tải đa dạng và linh hoạt: ITL phát triển các giải pháp vận tải phù hợp với nhiều nhu cầu và quy mô hàng hóa, bao gồm:

FTL (Full Truckload): Vận chuyển nguyên chuyến, phù hợp với các lô hàng có khối lượng lớn, yêu cầu về thời gian giao nhận và tính chủ động trong vận hành.

LTL (Less Than Truckload): Vận chuyển hàng lẻ theo nhu cầu, giúp tối ưu phương án vận chuyển và chi phí đối với các lô hàng có sản lượng không đủ cho một chuyến xe.

Phân phối chặng cuối: Kết nối từ các trung tâm phân phối (DC) và hệ thống kho bãi với tổng diện tích hơn 500.000 m² đến mạng lưới đại lý, siêu thị và điểm bán lẻ trên toàn quốc, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả quá trình đưa hàng đến thị trường.

Năng lực vận tải theo từng ngành hàng: ITL xây dựng các phương án vận chuyển phù hợp với đặc thù hàng hóa và yêu cầu vận hành của từng lĩnh vực, từ Bán lẻ & FMCG, Chuỗi cung ứng lạnh, Phân phối hàng nhập khẩu đến Sản xuất công nghiệp và Điện tử - Công nghệ cao (High-tech).

Đội xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải & định hướng phát triển bền vững (ESG)

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả vận hành, ITL chú trọng đầu tư và từng bước nâng cấp đội xe theo hướng đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng cao. Trong đó, đội xe được đầu tư theo tiêu chuẩn Euro 4 và Euro 5, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm tác động đến môi trường trong quá trình vận chuyển.

Định hướng này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy logistics xanh của ITL, hướng đến mô hình vận tải hiệu quả, linh hoạt và bền vững hơn, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về môi trường trong hoạt động logistics.

Đội xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 & Euro 5: ITL đầu tư và chuẩn hóa đội xe theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và Euro 5, góp phần kiểm soát lượng phát thải trong quá trình vận chuyển. Đây cũng là một trong những định hướng của ITL nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và từng bước giảm tác động môi trường trong hoạt động vận tải.

Kiểm soát bảo dưỡng nghiêm ngặt: Quy trình bảo dưỡng định kỳ khép kín giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, hạn chế rủi ro hỏng hóc giữa đường và kéo dài tuổi thọ phương tiện.

Kiểm soát và bảo dưỡng phương tiện định kỳ: ITL duy trì quy trình kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện theo định kỳ nhằm đảm bảo tình trạng vận hành ổn định, tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu, hạn chế các sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển và kéo dài thời gian sử dụng phương tiện.

Quản trị bằng công nghệ: Nâng cao hiệu quả, kiểm soát chi phí

Trong vận tải đường bộ, hiệu quả sử dụng phương tiện và khả năng kiểm soát hành trình có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành. ITL đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, giúp số hóa các quy trình từ lập kế hoạch, điều phối phương tiện đến theo dõi và đánh giá hiệu quả vận hành:

Hệ thống eTMS & Customer Portal: ITL triển khai Hệ thống Quản lý Vận tải (eTMS) kết hợp Cổng thông tin Khách hàng (Customer Portal), hỗ trợ số hóa và kết nối xuyên suốt quá trình vận hành. Khách hàng có thể chủ động tạo đơn hàng, theo dõi trạng thái vận chuyển và truy xuất chứng từ điện tử, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát và minh bạch thông tin trong quá trình giao nhận.

Theo dõi & Kiểm soát theo thời gian thực (Real-time Visibility): ITL ứng dụng công nghệ GPS và IoT trong quản lý đội xe, hỗ trợ theo dõi vị trí phương tiện, giám sát hành trình và cập nhật thông tin vận chuyển theo thời gian thực. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động kiểm soát quá trình giao nhận, nâng cao tính minh bạch và đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong suốt hành trình.

Tối ưu hóa tuyến đường & tải trọng: ITL ứng dụng công nghệ trong việc lập kế hoạch và điều phối vận tải, hỗ trợ lựa chọn tuyến đường phù hợp, tối ưu hóa tải trọng và hạn chế thời gian phương tiện không khai thác hiệu quả. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, kiểm soát chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả giao nhận.

Hệ sinh thái logistics tích hợp: Kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng

Kết hợp với hệ sinh thái logistics gồm Kho bãi, Vận tải đường sắt Bắc – Nam (ITL là đối tác chiến lược của Đường sắt Việt Nam (VNR)), vận tải xuyên biên giới và chuỗi cung ứng lạnh, dịch vụ vận tải đường bộ của ITL kết nối các phương thức và mắt xích khác nhau trong chuỗi cung ứng, từ đó hình thành các giải pháp logistics tích hợp toàn diện phù hợp với nhu cầu vận chuyển, lưu trữ và phân phối của từng doanh nghiệp.

Lựa chọn dịch vụ vận tải đường bộ của ITL không chỉ đơn thuần là lựa chọn một đơn vị vận chuyển, mà còn là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí. Với năng lực vận tải, nền tảng công nghệ và định hướng phát triển logistics xanh, ITL đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về môi trường và hướng đến một chuỗi cung ứng bền vững trong tương lai.

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