Dịch vụ sạc và đổi pin 24/7 miễn phí - Giải pháp hiện đại cho người dùng xe điện Yamaha NEO’s

Sống xanh hiện đại, chẳng ngại vi vu

Trong bối cảnh giá xăng tăng cao, một số người đã lựa chọn di chuyển tiết kiệm hơn bằng cách sử dụng các dòng xe máy điện. Do nhu cầu đang ngày một tăng cao, Yamaha NEO’s đang dần trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của những người yêu thích sống xanh. Từ những chặng đường ngắn hay những chuyến đi dài, bạn đều có thể thoải mái di chuyển mà không cần lo ngại về việc hết pin hay gặp tình huống khẩn cấp trên đường.

Tất cả nhờ vào Dịch vụ sạc, đổi pin và cứu hộ xe điện 24/7 hoàn toàn miễn phí mà Yamaha Motor Việt Nam triển khai tại hệ thống Yamaha Town và thông qua đối tác ZuttoRide Việt Nam. Dịch vụ đã được cho ra mắt tại 2 khu vực trọng điểm: Hà Nội (01/01/2026) và Tp. HCM (01/04/2026) - giúp hạn chế những nỗi lo về sự cố bất ngờ xảy ra trên đường.

Chương trình đặc biệt chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng xe máy Yamaha NEO’s

Những đặc quyền dành riêng cho khách hàng sử dụng xe Yamaha NEO’s sẽ được trải nghiệm:

Dịch vụ đổi pin xe điện: Khách hàng sẽ được đổi pin hết điện lấy pin đã sạc đầy mà không cần hoàn trả với điều kiện sức khỏe pin phải từ 70% trở lên.

Dịch vụ mượn pin xe điện: Khách hàng Được mượn 01 pin đã sạc đầy từ đại lý và khách hàng cần phải hoàn trả cho đại lý trong vòng 5 ngày

Dịch vụ Đổi, Mượn và Giao pin tận nơi MIỄN PHÍ 24/7: Chẳng cần lo gián đoạn hành trình vì ZuttoRide sẽ giao pin tận nơi tới địa chỉ mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi 20km tính từ Công viên Hoàng Văn Thụ (Khu vực Tp. HCM) và phạm vi 20km tính từ Hồ Hoàn Kiếm (Khu vực Hà Nội)

Dịch vụ Cứu hộ, Vá lốp và Vận chuyển xe điện MIỄN PHÍ 24/7: Dù là sự cố lốp xe hay bất kỳ vấn đề kỹ thuật khác, đội ngũ cứu hộ tận tâm từ đối tác ZuttoRide sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ vá lốp và xử lý tại chỗ. Trong trường hợp không thể khắc phục tại chỗ, Yamaha hỗ trợ vận chuyển xe miễn phí trong phạm vi 50km tính từ các điểm trung tâm như Công viên Hoàng Văn Thụ (Khu vực Tp. HCM) và phạm vi 50km tính từ Hồ Hoàn Kiếm (Khu vực Hà Nội).

KH có thể tới các Đại Lý Yamaha Town ở khu vực Tp. Hà Nội và Tp. HCM hoặc gọi tới Hotline 1900969612 của ZuttoRide Việt Nam để tận hưởng những dịch vụ miễn phí nêu trên.

Nâng cao trải nghiệm người dùng với Yamaha NEO’s

Sức hút của Yamaha NEO’s không chỉ nằm ở thiết kế thời thượng, mà còn tạo ấn tượng mạnh bởi các tính năng, tiện ích hiện đại và hệ thống pin Lithium-ion thế hệ mới. Với trọng lượng chỉ 8kg cho mỗi viên pin, giúp việc tháo lắp hay thay thế trở nên nhẹ nhàng và cực kỳ linh hoạt.

Khi sử dụng 1 viên pin đã được sạc đầy, khách hàng có thể di chuyển quãng đường lên đến 77km. Vậy nên trước mỗi lần di chuyển hoặc sau khi sử dụng dịch vụ mượn/đổi pin, khách hàng nên theo dõi lịch trình thông qua Y-Connect - ứng dụng kết nối giữa xe và điện thoại thông minh để nắm được tình trạng pin một cách chính xác nhất.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa dịch vụ tận tâm và công nghệ thông minh cũng là điểm cộng lớn của Yamaha NEO’s, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng và an tâm hơn trong mọi chuyến đi.

Thông tin chương trình và điều kiện áp dụng

Dịch vụ sạc, đổi pin và cứu hộ 24/7 của Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức vận hành tại Hà Nội từ ngày 01/01/2026 và tại Tp. HCM từ ngày 01/04/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tại 2 khu vực này trải nghiệm nhiều hơn về các dịch vụ của hãng.

Chương trình sẽ áp dụng cho các khách hàng sau đây:

Khách hàng đang sở hữu xe Yamaha NEO’s tại Tp. Hà Nội và Tp. HCM.

Thời gian đăng ký tặng miễn phí thẻ "Thành viên xe điện Yamaha" tại Hà Nội từ ngày 01/01/2026 đến hết 31/12/2026 và tại Tp. HCM từ ngày 01/04/2026 đến hết 31/03/2027

Đăng ký làm thẻ thành viên miễn phí tại: Chương trình khuyến mại "Tặng thẻ thành viên xe điện Yamaha" (áp dụng cho Khách hàng tại Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh) - Yamaha Motor Việt Nam hoặc gọi Hotline miễn cước của Yamaha: 18001588 (8h-22h hàng ngày)

Nếu khách hàng đã sở hữu thẻ "Thành viên xe điện Yamaha" sẽ được sử dụng dịch vụ tối đa 5 lần/tháng (tương đương 60 lần/năm)

Thời hạn sử dụng ưu đãi: Miễn phí dịch vụ trong vòng 1 năm kể từ ngày kích hoạt thẻ (Khu vực Tp. Hà Nội hiệu lực tối đa đến hết ngày 31/12/2027 và Tp. HCM tới hết 31/3/2028)

Đừng để những lo âu về pin cản bước chân khám phá. Hãy cùng Yamaha NEO’s khởi đầu lối sống xanh hiện đại và tận hưởng dịch vụ chăm sóc xứng tầm ngay hôm nay!