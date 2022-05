Dịch Covid-19 ở Triều Tiên đang diễn biến nhanh như thế nào?

Dịch Covid-19 lan nhanh ở Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/5 đưa tin, từ cuối tháng 4, bệnh sốt không rõ nguyên nhân đã lan rộng khắp cả nước, khiến hơn 350.000 trường hợp có biểu hiện sốt chỉ trong một thời gian ngắn, trong đó 162.200 trường hợp được chữa khỏi. Riêng trong ngày 12/5, Triều Tiên ghi nhận 18.000 trường hợp sốt mới và 6 trường hợp tử vong. Các trường hợp tử vong bao gồm một trường hợp được xác nhận là nhiễm biến thể Omicron dòng BA.2. Hơn 187.800 trường hợp đã được cách ly và điều trị cho đến nay.

KCNA cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát Bộ Chỉ huy Phòng chống Dịch khẩn cấp Quốc gia CHDCND Triều Tiên vào ngày 12/5 để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh quốc gia và tình hình diễn biến dịch bệnh. Ông Kim Jong Un chỉ ra rằng dịch sốt lây lan đồng loạt và tập trung ở thủ đô cho thấy hệ thống phòng chống dịch bệnh đã được thiết lập xuất hiện nhiều sơ hở. Ông nhấn mạnh, đồng thời với việc đảm bảo thuận tiện cho người dân trong khu phong tỏa thì cũng cần thực hiện tốt việc cách ly các khu công nghiệp sản xuất. "Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là chủ động phong tỏa các khu vực, cách ly những trường hợp có biểu hiện sốt, tiến hành điều trị nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh".

Ngoài ra, ông Kim Jong Un cũng yêu cầu các bộ phận y tế và phòng chống dịch bệnh quan sát kỹ diễn biến của các ca sốt, thiết lập các phương pháp và chiến lược điều trị khoa học, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo thuốc men. Ông Kim Jong Un cho rằng giải quyết cuộc khủng hoảng y tế, khôi phục sự ổn định của công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và sự yên bình của người dân càng sớm càng tốt là những thách thức lớn và sứ mệnh thiêng liêng mà đảng Lao động Triều Tiên phải đối mặt.



Ông Kim Jong Un chỉ đạo thắt chặt công tác phòng chống Covid-19 ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trung-Hàn nói sẵn sàng giúp đỡ

Vào ngày 8/5, cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp quốc gia Triều Tiên đã lấy mẫu xét nghiệm một số bệnh nhân có triệu chứng sốt ở Bình Nhưỡng và phát hiện một số người bị nhiễm biến thể Omicron. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch bệnh lan khắp thế giới.

Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 12/5, quyết định nâng các biện pháp phòng chống dịch mới lên mức cao nhất. Tại cuộc họp, Chủ tịch Kim Jong Un nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan dịch bệnh Covid-19, tăng cường kiểm soát biên giới và tiến hành phong tỏa hoàn toàn ở các thành phố, khu vực trên khắp cả nước.

Theo hãng Tân Hoa Xã, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra ngày 12/5, một phóng viên đặt câu hỏi: "Theo thông tin từ báo chí, Triều Tiên đã phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19. Liệu Trung Quốc có hợp tác với Triều Tiên trong việc phòng chống dịch và vắc xin hay không?".

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói rằng, "Trung Quốc thấu hiểu với tình hình phòng chống dịch bệnh mà Triều Tiên đang phải đối mặt. Với tư cách là đồng chí, láng giềng và bạn bè, Trung Quốc luôn sẵn sàng dốc toàn lực hỗ trợ và giúp đỡ Triều Tiên trong cuộc chiến chống dịch".

Theo Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/5 cho biết, Seoul hy vọng dịch bệnh Covid-19 ở Triều Tiên sẽ sớm hạ nhiệt và không lan rộng.

Bộ này tuyên bố, Nhà Xanh cho rằng hỗ trợ người dân Triều Tiên và hợp tác phòng chống dịch bệnh và y tế liên Triều là những vấn đề nhân đạo và có thể được tiến hành bất cứ lúc nào. Trong thời gian tới, nếu có vấn đề cần hợp tác liên Triều, hoặc hợp tác với cộng đồng quốc tế, phía Hàn Quốc sẽ chủ động xử lý.



Triều Tiên đóng cửa biên giới từ tháng 1/2020

Vào tháng 9/2021, hãng thông tấn Tân Hoa Xã trích dẫn KCNA cho biết, tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị tổ chức vào ngày 2/9 cùng năm, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh quốc gia nhằm đối phó với sự lan rộng của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.



Để ngăn chặn sự xâm nhập của đại dịch mới vào nước này, Triều Tiên bắt đầu đóng cửa biên giới vào cuối tháng 1/2020 và áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Báo cáo vào thời điểm đó cho hay, Triều Tiên "chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 nào".



Hồi tháng 8/2021, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng một bài báo báo cáo kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Quốc gia Triều Tiên, đồng thời tuyên bố nước này đã lần đầu tiên tự nghiên cứu và phát triển thiết bị phát hiện axit nucleic tương đương với trình độ thế giới.

Các nhân viên thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 tại Bình Nhưỡng vào tháng 3. Ảnh: TNS

Vào tháng 6/2021, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nếu Triều Tiên đồng ý, Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để phát triển vắc xin Covid-19 theo nhiều hình thức như Hàn Quốc có thể cung cấp vắc xin trực tiếp cho Triều Tiên hoặc cung cấp thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế thế giới.



Chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn 30%

Cơ quan phòng chống dịch của Hàn Quốc ngày 10/5 cho biết Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm chủng Omicron dòng BA.2.12.1. Cho đến nay, Hàn Quốc đã báo cáo 6 trường hợp nhiễm chủng đột biến này, tất cả đều được nhập cảnh từ Mỹ. Truyền thông Hàn Quốc mô tả "chủng Covid-19 siêu đột biến" này đã đổ bộ vào Hàn Quốc.

Omicron BA.2.12.1 là một biến thể của dòng phụ Omicron BA.2, được phát hiện lần đầu tiên tại Mỹ vào tháng 12/2021.

Dòng này có khả năng lây lan cao hơn 30% so với chủng Omicron hiện đang lưu hành và thậm chí có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 20% ​​so với dòng phụ BA.2, vốn lây lan nhanh nhất.



Vào ngày 22/4 (theo giờ địa phương), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã công bố một báo cáo hàng tuần, tập trung vào dòng đột biến BA.2.12.1 của Omicron.



Dòng Omicron BA.2.12.1 lan truyền nhanh hơn so với các dòng phụ Omicron khác. Dòng đột biến Omicron BA.2.12.1 đang trở nên phổ biến hơn ở Mỹ và dẫn đến sự bùng phát trở lại ở New York và New Jersey.



Dữ liệu từ CDC Mỹ cho thấy tại New York, New Jersey và Connecticut, dòng BA.2.12.1 đã chiếm 52,3% các trường hợp nhiễm mới.



Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (JHU-Mỹ), trong vòng tháng 4/2022, tính đến ngày 22/4, bang New York ghi nhận tổng cộng 146.428 trường hợp nhiễm Covid-19 và tỷ lệ nhiễm trung bình hàng tháng của bang này là 4,06%.



Theo CDC Mỹ, phả hệ Omicron đã chiếm 100% các chủng đột biến ở Mỹ. Trong đó, 74,4% trường hợp nhiễm mới ở Mỹ được phát hiện mang chủng đột biến Omicron BA.2.



Do sự lây lan cực kỳ mạnh mẽ của dòng đột biến Omicron BA.2.12.1, dịch bệnh ở Mỹ đã có xu hướng gia tăng trong 5 tuần liên tiếp, với hơn 160.000 trường hợp được ghi nhận chỉ trong một ngày và số lượng trường hợp mắc mới là trẻ em cũng tăng lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới ở Mỹ đã hạ thấp mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron. Mới đây, Research Square chia sẻ báo cáo cho rằng, biến thể Omicron có độc lực tương đương với các biến thể gây dịch Covid-19 trước đó. Trái ngược với các nghiên cứu trước đây giả định rằng biến thể Omicron dễ lây nhiễm hơn nhưng ít độc lực hơn.

Dịch Covid-19 ở châu Á vẫn lan mạnh

Vào ngày 10/5, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho biết, trường hợp đầu tiên bị nhiễm chủng đột biến BA.2.12.1 ở Hàn Quốc đã nhập cảnh vào nước này vào ngày 16/4 và được phát hiện vào ngày 17/4.



Ngày 9/5 theo giờ địa phương, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Pakistan cho biết, Pakistan đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm dòng BA.2.12.1 của chủng Omicron.



Ngày 27/4 theo giờ địa phương, Bộ Y tế Philippines thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm dòng đột biến BA.2.12.1 tại thành phố Baguio, Philippines, đã được phát hiện tại nước này. Trường hợp này là một phụ nữ Phần Lan 52 tuổi, nhập cảnh từ Phần Lan vào Philippines ngày 2/4.

Giải thích về khả năng tiến hóa của Omicon, các chuyên gia WHO cho biết, sự đa dạng hóa di truyền của Omicron cho thấy Covid-19 tiếp tục đối mặt với áp lực chọn lọc tự nhiên trong nỗ lực thích nghi với vật chủ và môi trường.



Ba dòng phụ mới của Omicron, BA.2.12.1, BA.4 và BA.5 gần đây đã xuất hiện khả năng né tránh miễn dịch mạnh mẽ.



Cả ba dòng đều có đột biến ở vị trí L452 trên protein gai, cho phép chúng thoát khỏi hàng rào miễn dịch được thiết lập bởi vắc xin hoặc mắc các biến thể khác trước đó.

https://soha.vn/dich-covid-19-o-trieu-tien-dang-dien-bien-nhanh-nhu-the-nao-20220513121220521.htm