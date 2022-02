Tiếng Anh ngày càng trở nên phổ biến và chứng minh được tầm quan trọng trong việc học tập cũng như công việc. Tuy nhiên, vì đã sử dụng quen Tiếng Việt có nhiều thanh điệu, vần âm phong phú nên đối với nhiều người Việt, việc học Tiếng Anh cũng rất khó khăn.

Chẳng hạn như việc không thể dịch các câu bằng cách "word by word" mà phải hiểu bản chất và nắm vững ngữ pháp thì mới có thể dịch được chính xác nhất. Vì vậy, một nam sinh không biết dịch câu "Vắng mợ thì chợ vẫn đông" sao cho chuẩn nên đã nhờ cư dân mạng giải giúp. Ai ngờ lại nhận về câu trả lời quá sức tưởng tượng.

Màn dịch thuật có 1-0-2 của nam sinh làm cư dân mạng cười ngả nghiêng (Nguồn: Duy Linh)

Đối với câu quen thuộc này, một nam sinh đã nhanh chóng giải đáp: "Without U, a CLUB is still a CLB" (Tạm dịch: Không có bạn, một câu lạc bộ vẫn là một CLB). Cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra rằng nam sinh này đã sử dụng lối chơi chữ, kết hợp Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Cụ thể, sử dụng “u” thay cho “you” để phù hợp với từ “club”. Và CLB là một từ viết tắt trong Tiếng Việt, cho từ “câu lạc bộ”. Xét về nghĩa của cả câu, cũng na ná với "vắng mợ thì chợ vẫn đông". Tuy nhiên, vì có sự pha trộn 2 ngôn ngữ nên đây không phải câu đúng, câu gần nghĩa hơn trong Tiếng Anh phải là: “No man is indispensable” (Tạm dịch: Không có ai là không thể thiếu).

Song, sự sáng tạo này của nam sinh cũng được nhiều người khen ngợi vì ít ai có sự liên tưởng phong phú như vậy:

- Hảo dịch thuật! Câu này cứ sai sai nhưng nghĩ kỹ thì thấy vô cùng hợp lý.

- Dù không biết Tiếng Anh nhưng xem câu dịch vẫn hiểu nghĩa, quá là đỉnh!

- Xem phần dịch này xong muốn quên luôn bản gốc.

