Dịch bệnh Ebola bùng phát tại Guinea

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn của giới chức y tế Guinea chiều cùng ngày tại thủ đô Conakry. Kết quả xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm của chính phủ đã chính thức xác nhận virus Ebola xuất hiện trở lại sau 5 năm.



Trước đó, Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah thông báo 4 ca tử vong vì virus Ebola. Đây là những ca đầu tiên kể từ đợt dịch năm 2013-2016 từng cướp đi sinh mạng của 11.300 người trong khu vực.

Trong các ca tử vong mới có một y tá, người đã được chôn cất ngày 1/2 vừa qua. Trong số những người tham gia lễ tang của y tá này, 8 người đã có các triệu chứng bệnh như tiêu chảy, nôn và xuất huyết. 3 người trong số này đã tử vong và 4 người phải nhập viện. Các ca tử vong đều ở vùng Nzerekore, Tây Nam Guinea.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) luôn theo dõi sát sao các đợt bùng phát mới của dịch Ebola ở khu vực Tây Phi, và coi đợt gần đây nhất tại CHDC Congo là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế. Sáng 14/2, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đã được thông tin về 2 ca tử vong nghi là do Ebola tại Guinea.

Theo Liên minh vaccine GAVI, đợt bùng phát dịch năm 2013-2016 đã thúc đẩy việc phát triển một vaccine ngừa Ebola. Hiện kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu đang có 500.000 liều vaccine để ứng phó nhanh chóng trong trường hợp xảy ra bùng phát dịch trong tương lai.

Trước những thông tin về dịch bệnh Ebola tại Guinea, nước láng giềng Liberia được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Ngày 14/2, Tổng thống Liberia George Weah đã yêu cầu các cơ quan y tế của nước này báo động cao độ, tăng cường công tác giám sát và phòng ngừa virus Ebola chết người.