Dianka - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng trổ tài dâu đảm, rất được lòng bố mẹ chồng

Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày mới đây, bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng đã vào TP.HCM để thăm con cháu. Đây cũng là dịp hiếm hoi để bố mẹ nam thủ môn gặp gỡ, giao lưu với gia đình thông gia. Trên trang cá nhân của mình, cặp đôi đăng tải bức ảnh đầy đủ các thành viên, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.



Dịp gặp gỡ hiếm hoi của hai bên thông gia

Thỉnh thoảng mới đón bố mẹ chồng vào chơi, Dianka - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng trổ tài làm dâu đảm. Cô nàng tự tay vào bếp, nấu các món ăn truyền thống của Ukraine để mời bố mẹ chồng. Vì lần đầu chiêu đãi món ăn đặc biệt, nàng mẫu sinh năm 2000 bày tỏ: “Hope they like it” (tạm dịch: Hi vọng là bố mẹ thích). Trong khoảnh khắc video đăng tải, có thể thấy bố mẹ Bùi Tiến Dũng đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi thưởng thức đồ ăn con dâu nấu.

Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng trổ tài nấu nướng cho bố mẹ chồng

Trước đó, nàng dâu Tây gây ấn tượng bởi loạt khoảnh khắc giản dị, mộc mạc khi về quê chồng. Người đẹp diện không cầu kì, gương mặt cũng không trang điểm và cũng không ngần ngại ra đồng, phụ giúp bố mẹ cào lúa.

Ngoài ra, mới đây Dianka còn hạnh phúc khoe con trai Danil được ông nội bế và ôm thắm thiết vào lòng. Có thể thấy, dù không gặp nhau nhiều, giao tiếp cũng không thực sự nhiều vì bất đồng ngôn ngữ song mối quan hệ của vợ Bùi Tiến Dũng và gia đình chồng vẫn rất tốt đẹp.

Thủ thành người Thanh Hóa cũng tiết lộ, cách gia đình hai bên giao tiếp với nhau chủ yếu là qua phần mềm dịch tiếng trên điện thoại. Hiện tại, Dianka đang dành nhiều thời gian học tiếng Việt để có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với gia đình chồng.