Địa điểm Sơn Tùng M-TP quay MV Come My Way gây bão mạng, từng xuất hiện trong bom tấn Hollywood "Kong: Đảo Đầu lâu"

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come My Way, hợp tác cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Sản phẩm nhanh chóng thu hút chú ý khi đạt một triệu lượt xem chỉ sau 8 phút công chiếu trên YouTube. Bên cạnh âm nhạc, bối cảnh trong MV cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Trên mạng xã hội, các fanpage của tỉnh Ninh Bình đồng loạt đưa tin về những cảnh quay trong MV được thực hiện tại địa phương. Hầu hết, cảm xúc "tự hào" chính là những gì người dân cảm nhận được khi thấy quê hương được quảng bá ra quốc tế,

Được biết, Come My Way được thực hiện tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình, cách Hà Nội chưa đầy 100 km.

Quần thể danh thắng Tràng An hiện là di sản kép duy nhất của Việt Nam được UNESCO công nhận, gồm liên khu Tràng An - Tam Cốc - Bích Động - cố đô Hoa Lư - rừng đặc dụng Hoa Lư. Danh thắng này thường được truyền thông quốc tế ví như "vịnh Hạ Long trên cạn".

Ca sĩ Sơn Tùng khéo léo quảng bá du lịch trong MV Come My Way

Tràng An nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi có niên đại địa chất khoảng 250 triệu năm. Trải qua quá trình phong hóa và biến đổi địa chất kéo dài, nơi đây hình thành hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm cùng hệ sinh thái rừng ngập nước và rừng trên núi đá vôi đặc trưng.

Ngoài Tràng An, hình ảnh Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính cũng thu hút sự chú ý trong MV. Ngôi chùa nằm ở phía Bắc quần thể di sản Tràng An, được xem là một trong những quần thể chùa lớn nhất Việt Nam. Nơi đây sở hữu nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á hay tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

Hình ảnh Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính trong MV

Nằm trên trục Bát Chính Đạo của chùa Bái Đính, Khuê Văn Các mang đậm kiến trúc truyền thống và ý nghĩa tâm linh Phật giáo. Theo quan niệm, Bát Chính Đạo là con đường tu tập hướng con người tới sự tỉnh thức và an yên thông qua chính kiến, chính niệm, chính định và các nguyên tắc sống thiện lành khác. Sau khi teaser MV được công bố, người hâm mộ còn phát hiện một tài khoản TikTok chuyên thi công từng đăng video ghi lại quá trình xây dựng tại khu vực Khuê Văn Các vào tháng 12/2025. Đơn vị này đã thi công hồ chứa nước rộng khoảng 1.300 m2 bằng bạt HDPE nhằm phục vụ hoạt động quay phim.

Ninh Bình từng được chọn làm nơi quay phim "Kong: Đảo Đầu lâu"

Được biết, Ninh Bình là địa danh từng được hãng Legendary Pictures "chọn mặt gửi vàng" để thực hiện bộ phim bom tấn 190 triệu USD "Kong: Đảo Đầu lâu". Trong đó phải kể đến các địa điểm như Đầm Vân Long, Tràng An, Tam Cốc - Bích Động.