Địa điểm nức tiếng Việt Nam Bill Gates muốn được ghé thăm: Năm 2023 đón 4 triệu khách, thu hơn 4.000 tỷ

Ngày 4/3/2024, chuyên cơ Gulfstream G650ER đưa tỷ phú công nghệ Bill Gates và bạn gái đến Đà Nẵng, Việt Nam.



Sau gần hai thập kỷ, tỷ phú công nghệ Bill Gates đã quay lại Việt Nam làm điểm đến cho kỳ nghỉ 5 ngày của mình.

Ảnh: Thegioididong

Ông cùng bạn gái Paula Kalupa nghỉ tại một resort 5 sao ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trong chuyến thăm lần này, ông sẽ ghé thăm Hội An, một Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999.

Đây là địa điểm nức tiếng của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Hội An đã đón tổng 4 triệu lượt khách trong năm 2023. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch của Hội An năm này đạt 4.139,7 tỷ đồng, Phòng VH-TT TP. Hội An cho biết.

Hội An - Địa điểm nhất định phải đến một lần trong đời

Hội An, một Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nằm ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, là biểu tượng của một thương cảng Đông Nam Á từ thế kỷ 15 đến 19.

Phố cổ này là sự kết hợp của văn hóa bản địa và ngoại lai, tạo nên một di sản vô cùng đặc biệt và độc đáo. Với lối kiến trúc truyền thống cùng hệ thống phố cổ mô phỏng theo mô hình thương cảng xưa, Hội An tự hào với những ngôi nhà cổ kính, những con đường đá mòn phẳng lỳ và những cây cầu mang đậm phong cách Nhật Bản ở thế kỷ 18, minh chứng cho quá trình buôn bán sầm uất một thời.

Ảnh về Hội An. Nguồn: Timesofindia.indiatimes/Canva

Gần đây, Hội An lại có dịp ăn mừng khi UNESCO công bố thành phố cổ này gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng cư dân phố cổ mà còn góp phần thúc đẩy sự kết nối và sáng tạo văn hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Với việc gia nhập mạng lưới sáng tạo của UNESCO, Hội An đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững, hợp tác công - tư và khuyến khích người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ và doanh nhân tham gia vào các chương trình khởi nghiệp và sáng tạo. Hội An chọn lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian để gửi hồ sơ tham gia mạng lưới, cùng với hơn 99 thành viên khác trên toàn cầu, nhấn mạnh sự đa dạng và sáng tạo tiên tiến trong thiết kế và sản phẩm.

Hình ảnh tỷ phú Bill Gates và bạn gái (cả hai đứng ở gữa) chụp ảnh tại bữa tiệc cưới xa hoa ở Ấn Độ. Ảnh: BILL GATES/INSTAGRAM

Trước khi đến Việt Nam, ông đã tham dự một tiệc cưới ở Ấn Độ và ghé thăm tượng Thống Nhất 182 mét, bức tượng cao nhất thế giới ở bang Gujarat, Ấn Độ.



Gulfstream G650ER, chiếc chuyên cơ thường đồng hành cùng Gates, được mệnh danh là Rolls Royce của dòng máy bay thương gia với giá niêm yết gần 70 triệu USD. Với khả năng chứa tối đa 17 hành khách, máy bay có thể bay liên tục hơn 13.800 km mà không cần tiếp nhiên liệu nhờ hai động cơ Rolls-Royce BR725.

Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, là một trong những nhân vật tiên phong của cuộc cách mạng máy tính từ những năm 1970 và 1980, với khối tài sản ước tính 149 tỷ USD và là người giàu thứ năm trên thế giới tính đến tháng 3/2024.

Kể từ khi rời khỏi vị trí điều hành Microsoft vào năm 2008, ông đã tập trung vào các dự án kinh doanh và từ thiện. Ông cũng đóng góp cho các chương trình nghiên cứu khoa học và từ thiện thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates.

Tham khảo: Báo Quảng Nam, Tuổi trẻ, VnExpress