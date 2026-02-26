Đi xem Thỏ Ơi!! về năn nỉ người yêu chia tay, gọi Trấn Thành "vào cuộc" ngay đi

Những ngày gần đây, các câu chuyện xoay quanh bộ phim Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Khai thác đề tài tâm lý - tình cảm, bộ phim không chỉ để lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong rạp mà còn khiến các câu chuyện về tình yêu, hôn nhân và sự tha thứ được bàn luận rôm rả sau khi phim kết thúc.

Lúc này, một người dùng mạng xã hội lên Threads kể chính câu chuyện của mình sau khi xem xong Thỏ Ơi!! cùng với người yêu. Anh chàng này đã phải năn nỉ người yêu chia tay, vì bản thân cũng ngoại tình như nhân vật trong phim.

Bài đăng chia sẻ sau khi xem Thỏ Ơi!! đang viral trên Threads. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, chuỗi tình tiết mà nhân vật này kể lại được nhận xét là “đậm chất điện ảnh”, khiến nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng nên “gọi Trấn Thành vào cuộc” để… lấy thêm chất liệu cho dự án phim Tết năm sau. Một bình luận bày tỏ quan điểm này đã thu về hơn 20 nghìn lượt yêu thích chỉ trong thời gian ngắn: "Ông đem truyện này kể với Trấn Thành đi khéo năm sau còn có phim tết để coi".

Nguyên văn chia sẻ của chàng trai:

Góc thú nhận. Chuyện là hôm qua mình và người yêu có đi xem phim Thỏ ơi. Sau khi xem xong, mình cảm thấy rất có lỗi với cô ấy nên đã hỏi: “Nếu anh giống Phong thì sao?” Cô ấy trả lời rằng nếu mình giống Phong thì cô ấy sẽ bỏ, vì cô ấy không thích việc phải chia sẻ người yêu với bất kỳ ai. Việc mình hỏi như vậy khiến cô ấy nghi ngờ, vì từ trước đến giờ mình rất ít khi hỏi những câu như thế. Sau một lúc cô ấy hỏi rõ mọi chuyện, mình đã thú nhận rằng khoảng một tháng trước, khi hai đứa tạm chia tay vì không còn tiếng nói chung và không thấu hiểu nhau, người yêu cũ đã nhắn tin xin quay lại. Trong vài phút bốc đồng, mình đã đồng ý. Khoảng ba ngày sau, mình và cô ấy quay lại với nhau, nhưng lúc đó mình vẫn chưa chấm dứt hẳn với người cũ. Vài ngày sau, mình cũng chủ động chấm dứt với người cũ vì sợ người yêu hiện tại biết chuyện. Gần Tết, lại có động thái kết bạn và nhắn tin lại. Vì hai đứa từng quen nhau một năm rưỡi nên người yêu cũ khá hiểu mình. Có những chuyện mình không thể chia sẻ thẳng thắn với người yêu hiện tại nên mình đã tìm đến người cũ để tâm sự. Khi người yêu biết chuyện, hai đứa lại cãi nhau. Mình hứa sẽ không liên lạc với người cũ nữa và khẳng định rằng mình không còn tình cảm gì với người yêu cũ cả, mình yêu người yêu hiện tại. Sau khi nói hết sự thật, người yêu mình rất bình thản và chọn tha thứ. Nhưng chính mình lại cảm thấy dằn vặt, tự trách bản thân và không dám đối diện với cô ấy. Lúc thú nhận, mình đã xin cô ấy đừng bỏ mình. Thế nhưng hôm nay, vì quá áy náy và cảm thấy mình không xứng đáng, mình lại năn nỉ cô ấy hãy nói lời chia tay với mình.

Hiện tại, chỉ sau chưa đầy 24h đăng tải, bài viết này đã thu về hơn nửa triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận.

Ảnh minh họa.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải, bài viết đã đạt hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng chàng trai là người có lỗi với cả hai cô gái và cần chịu trách nhiệm rõ ràng, thay vì đặt gánh nặng quyết định lên vai người bị tổn thương.

Nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng hành động “xin bị chia tay” thực chất là một cách né tránh, biến mình thành nạn nhân trong chính sai lầm do bản thân gây ra.

"Giờ bạn chủ động luôn đi, tầm này rồi đừng để cô ấy làm phản diện", "Bạn đây có yêu ai đâu, bạn chỉ yêu chiều cảm xúc bốc đồng quái gở của mình thôi, 2 con người kia đều là trò chơi của bạn", "Thực ra không cần người kia đồng ý chia tay đâu mà năn nỉ làm gì. Bản thân tự biết không xứng sẽ rời đi thôi", "Chính ra bạn ngoại tình, bạn tệ mà giờ bạn viết như bạn nhân đạo vậy đó",.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Lúc này, chủ nhân bài đăng nêu trên lại tiếp tục phản hồi bình luận của cư dân mạng về lý do không mở lời mà phải chờ đối phương chia tay : "Không phải vì mình muốn làm nạn nhân hay trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là nếu đặt mình vào vị trí mọi người, thử hỏi có ai đủ can đảm để bình thản đối diện với người mình đã làm tổn thương như vậy không?

Trong chuyện này, mình sai hoàn toàn. Mình là người phản bội. Lúc nói ra, mình đã nghĩ cô ấy sẽ nổi giận, sẽ làm lớn chuyện, thậm chí sẽ rời đi. Nhưng không. Cô ấy lại rất nhẹ nhàng, còn tha thứ cho mình".

Tiếp tục có nhiều bình luận đặt dấu hỏi, không chỉ sau khi đọc bài chia sẻ trên Threads mà ngay từ lúc xem phim. Câu hỏi được lặp lại nhiều lần là: “Vậy rốt cuộc đàn ông cần gì trong hôn nhân và cả tình yêu?” . Câu hỏi này chạm tới một thực tế không mới nhưng luôn gây day dứt: sự mâu thuẫn giữa nhu cầu được thấu hiểu, được sẻ chia cảm xúc và trách nhiệm, sự chung thủy trong một mối quan hệ lâu dài.

Trong bối cảnh đó, dù lựa chọn tha thứ để tiếp tục hay chấm dứt để bảo vệ bản thân, nhiều người cho rằng vết nứt niềm tin một khi đã xuất hiện sẽ rất khó để hàn gắn trọn vẹn như ban đầu.

Hiện bài đăng này vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ netizen.