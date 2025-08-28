Đi vay 26 triệu đồng để trả phí ship nhận ô tô Tesla Model 3 từ tỷ phú Elon Musk, người phụ nữ Phú Thọ bị công an mời lên xác minh

Theo Công an xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, ngày 26/8 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận một vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội.

Nạn nhân là bà V.T.H (thông tin tên nạn nhân đã được thay đổi), trú tại thôn Văn Lãm, xã Lập Thạch đang bị lừa số tiền lớn vì tin vào lời dụ dỗ được tặng xe ô tô Tesla miễn phí từ tỷ phú Elon Musk.

Vụ việc bắt đầu khi bà H nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại nước ngoài, thông báo rằng đã may mắn trúng một chiếc ô tô Tesla Model 3 từ tỷ phú Elon Musk. Để tạo lòng tin, đối tượng này còn gửi cho bà H video về chiếc xe, cam kết chỉ cần trả một khoản "phí ship" trị giá 1.000 USD (tương đương khoảng 26 triệu đồng) là sẽ nhận được xe.

Tin tưởng vào những lời đường mật này, bà H đã cung cấp ảnh Căn cước công dân và địa chỉ nhà cho đối tượng. Khi bà đang hỏi mượn tiền người thân để đóng "phí ship" thì bị con trai bà H là anh K.N.V phát hiện. Được những người thân trong gia đình khuyên bảo, nhưng bà H không tin, khẳng định mình không bị lừa và không cần ai giúp. Không khuyên bảo được bà H nên anh V đã ra trình báo Công an xã Lập Thạch đề nghị được giúp đỡ.

Sau khi nhận tin báo của anh V, Công an xã đã mời làm việc với bà H để xác minh. Tại Công an xã Lập Thạch, bà H đã được giải thích rõ ràng về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của loại tội phạm này. Cán bộ công an cũng cho bà H xem các video và bằng chứng về những vụ việc của các nạn nhân tương tự đã xảy ra trong nước thời gian qua. Đến lúc này, bà H mới nhận thức được bản thân đang trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Rất may, vụ việc được phát hiện kịp thời, chưa gây hậu quả về tài sản cho nạn nhân.

Từ vụ việc trên, Công an xã Lập Thạch đã đưa ra khuyến cáo với người dân trên địa bàn. Để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những rủi ro trên không gian mạng, người dân cần nâng cao cảnh giác và ghi nhớ những điều sau:

- Tuyệt đối không tin vào các lời hứa "trúng thưởng" hay "quà tặng" miễn phí, hãy luôn đặt câu hỏi và hoài nghi trước những lời mời chào hấp dẫn.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là Căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP... cho bất kỳ ai không quen biết.

- Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, nhận thưởng, hãy ngay lập tức từ chối và cảnh báo cho người thân.

- Nếu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, hãy trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Mỗi người dân hãy là một người sử dụng mạng thông thái. Đừng để lòng tham che mờ lý trí, khiến bản thân trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang TT công an xã Lập Thạch - Phú Thọ