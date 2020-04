Đi tù vì nhổ nước bọt vào cảnh sát New Zealand, nhà tù Mỹ thành ổ dịch lớn

Tại phiên tòa ngày 9/4 ở tòa án quận New Plymouth trên đảo Bắc của New Zealand, người đàn ông New Zealand nhận tội tấn công cảnh sát, CNN đưa tin.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi xác định hành vi nhổ nước bọt làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh đối với cả cảnh sát và cộng đồng nên sẽ không được dung thứ”, cảnh sát New Zealand tuyên bố.

Ở New Zealand, người ta có thể bị kết án tới 14 năm tù giam nếu nhổ nước bọt hoặc ho vào người khác và khiến họ nhiễm bệnh.

Trong một vụ việc khác diễn ra ngày 8/4, một cảnh sát New Zealand đang nói chuyện với hai thiếu niên thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Trước đó, một thiếu niên nói mình mắc COVID-19.

“Do hậu quả của vụ tấn công này, vị cảnh sát không thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong cộng đồng và sẽ phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Lối hành xử như vậy (nhổ nước bọt) là cực kỳ đáng lo ngại và nguy hiểm”, cảnh sát New Zealand tuyên bố.

Kể từ ngày mai (10/4), bất kỳ ai nhập cảnh New Zealand sẽ phải cách ly tập trung trong ít nhất 2 tuần. Quy định này chỉ tác động tới công dân New Zealand vì người nước ngoài đã bị cấm nhập cảnh nước này nhiều tuần nay.

Trước đó, người nhập cảnh New Zealand chỉ phải tự cách ly tại nhà hoặc tại một cơ sở tập trung mà họ chọn.

Sau khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo quy định mới hôm 9/4, nhiều người hoan nghênh biện pháp quyết liệt hơn, thậm chí một số người còn cho rằng, bà nên ra quyết định này sớm hơn.

Tính đến chiều nay, New Zealand có 1.239 bệnh nhân COVID-19 và ca nghi nhiễm, trong đó 1 người đã tử vong. Trong số này, có tới 41% trường hợp liên quan việc đi nước ngoài.

Thủ tướng Ardern nói rằng, gần 40.000 người New Zealand trở về nước kể từ ngày 20/3 khi nước này đóng cửa biên giới, không tiếp nhận người nước ngoài. Số người này lớn hơn số phòng khách sạn trên toàn quốc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ngày 9/4 ở thủ đô Wellington. Ảnh: Getty.

Nhà tù thành ổ dịch lớn ở Mỹ

Đến ngày 8/4 (giờ Mỹ), nhà tù hạt Cook ở thành phố Chicago thuộc bang Illinois có 150 nhân viên và 251 tù nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới, khiến nhà tù này trở thành nguồn lây nhiễm lớn nhất ở Mỹ nếu không tính các cơ sở y tế.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Cook thông báo, trong số tù nhân mắc COVID-19, 22 người đã nhập viện điều trị và 31 người khác được chuyển sang cơ sở khác.

Dù chưa có kết quả khám nghiệm tử thi, một tù nhân đã tử vong, rõ ràng là do biến chứng sau khi mắc COVID-19, các quan chức ở Văn phòng Cảnh sát trưởng nói.

Nhà tù hạt Cook đã thành lập một khu cách ly để cách biệt các tù nhân mắc bệnh với những người còn lại.

Nhà tù này hiện có khoảng 4.700 tù nhân. Trước đó, lãnh đạo nhà tù nói rằng, họ có kế hoạch sàng lọc và phóng thích những người bị tạm giam chờ xét xử vì những tội phi bạo lực.

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 9/4, Mỹ có 432.438 bệnh nhân COVID-19, với 14.808 ca tử vong, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Riêng thành phố New York có 4.571 ca tử vong.