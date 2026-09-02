Đi từ Quy Nhơn ra Hà Nội gặp “đồng bạc” dịp 2/9: Hội Tóc Bạc Lấp Lánh ăn chơi cỡ nào?

Nghỉ lễ, người về quê, người đi du lịch, người tranh thủ ngủ bù còn Hội Tóc Bạc Lấp Lánh Hà Nội thì rủ nhau lên phố, mặc áo dài, chụp ảnh và đi bộ cùng nhau.

Hội Tóc Bạc Lấp Lánh vốn là hội những chị em có mái tóc bạc tự nhiên, được kết nối từ cộng đồng “Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh hội” trên Facebook. Từ những người ban đầu chỉ biết nhau qua các bài chia sẻ về tóc, các thành viên ở Hà Nội dần rủ nhau gặp ngoài đời. Hội hiện duy trì những buổi offline định kỳ, thường cùng cafe, dạo phố, chụp ảnh và chia sẻ đủ chuyện xoay quanh tóc bạc, thời trang, sức khỏe và cuộc sống.

Lần này, nhân dịp nghỉ lễ, cả hội lại có một cuộc hẹn đặc biệt, khiến cả cõi mạng chú ý với bộ ảnh của các “đồng bạc” cực ấn tượng.

Hội Tóc Bạc Lấp Lánh Hà Nội lại viral trên MXH với những khoảnh khắc cực chất khi cùng nhau đi chơi lễ

Hội bạn tóc bạc đi chơi cũng phải bàn nhau xem hôm nay mặc gì

Các thành viên trong Hội Tóc Bạc Lấp Lánh Hà Nội đều là những người mê thời trang nên chuyện chuẩn bị đồ trước mỗi buổi gặp cũng được bàn bạc kỹ lưỡng. Có thể không phải dresscode nghiêm ngặt nhưng khi đứng cùng một nhóm thì ai cũng muốn tổng thể nhìn có gu, trendy.

Chị Hồng Hạnh, thành viên Hội Tóc Bạc Lấp Lánh Hà Nội kể trước đó khi cả nhóm đi nhà vườn vào mùa thu, mọi người chọn những màu như vàng, trắng, xanh denim. Còn lần này, vì có lịch tới Lăng Bác và dạo phố, cả nhóm thống nhất chọn áo dài đỏ hay áo dài thêu sao vàng cho đúng không khí, tinh thần ngày lễ 2/9.

“Trang phục là vậy còn makeup thì không quá cầu kỳ đâu, bởi nhiều chị em ở độ tuổi này lại thích vẻ tự nhiên hơn. Nhưng có một thứ ai cũng chăm chút kỹ, đó là mái tóc bạc. Chúng mình hay đùa rằng quần áo có thể đơn giản, son có thể nhạt một chút, nhưng tóc bạc thì nhất định phải thật sạch, bồng bềnh và lấp lánh dưới nắng mùa thu Hà Nội”, chị Hồng Hạnh nói.

Trước mỗi cuộc gặp gỡ, cả nhóm sẽ cùng nhau bàn bạc về trang phục để lên hình phù hợp và có gu nhất

Nói là đi chơi lễ nhưng Hội Tóc Bạc Lấp Lánh cũng không đặt mục tiêu phải đi thật nhiều nơi. Với chị Đới Ngọc (50 tuổi), điều quan trọng nhất vẫn là có mặt cùng nhau. Nhóm cũng có nhiều chị chọn dành trọn kỳ nghỉ cho gia đình, đi du lịch hoặc về quê. Nhưng cũng có khá nhiều người ở lại Hà Nội để gặp nhau, thậm chí có thanh viên từ tỉnh khác về tham dự.

Chị Đới Ngọc bày tỏ: “Với chúng mình, gặp nhau không hẳn chỉ để chụp một bộ ảnh đẹp đâu. Sau một độ tuổi nào đó, việc có một nhóm bạn cùng sở thích mà mình có thể nhắn một câu “mai đi nhé?” rồi mọi người vui vẻ xuất hiện đã là một điều rất đáng quý. Buổi chụp ảnh chỉ là cái cớ; điều vui nhất vẫn là được cùng nhau đi bộ, trò chuyện, cười thật nhiều và lưu lại thêm một kỷ niệm của tuổi mình.

Nếu tuổi trẻ thích đi thật xa để tìm những điều mới mẻ, thì chúng mình bây giờ đôi khi chỉ cần đi cùng đúng người thì một vòng Hồ Gươm, vào mấy chỗ quen thuộc cũng trở thành một chuyến đi rất vui. Đấy là lý do hầu hết chúng mình hay chọn Hồ Gươm là tụ điểm đi bộ, catwalk, chụp ảnh hay sinh hoạt nhóm”.

Các "chị đẹp" trong nhóm đều là những người có chung niềm đam mê thời trang, thích làm đẹp

Không phải phú bà, hội tóc bạc đi chơi cũng có “budget” riêng

Một điều khá thú vị ở Hội Tóc Bạc Lấp Lánh là dù thường xuyên xuất hiện với diện mạo chỉn chu, quần áo đẹp và mái tóc bạc được chăm kỹ, các thành viên không phải kiểu cứ gặp nhau là phải chi thật mạnh tay.

Chị Thu Hồng, người phụ trách ghi chép chi tiêu của nhóm, cho biết các thành viên có hoàn cảnh khá khác nhau: người vẫn đi làm, người đã nghỉ hưu, người dư dả hơn nhưng cũng có người phải cân đối chi tiêu.

“Nhóm chúng mình khá đông và hoàn cảnh mỗi người cũng khác nhau. Vì thế từ đầu chúng mình đã thống nhất một nguyên tắc rất đơn giản là mọi hoạt động phải để ai cũng có thể tham gia một cách thoải mái”, chị nói.

Nhóm có một quỹ nhỏ, ai muốn đóng góp thì đóng góp tùy tâm. Những buổi offline có chi phí chung sẽ tổng hợp rồi chia theo đầu người. “Chúng mình ít khi ‘chơi tới’ lắm”, nếu có một chuyến thật sang hay một bữa thật lớn thì thường là có ‘tài trợ’ hoặc một thành viên nào đó vui quá đứng ra chủ chi thôi”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Thu Hồng bày tỏ thêm: “Quan trọng là không ai phải ngại vì chuyện tiền bạc. Một buổi gặp có thể rất đơn giản, nhiều khi chỉ là uống với nhau một cốc nước hay đơn giản chỉ là để chia sẻ với nhau những điều thú vị, miễn mọi người vui và cảm thấy mình thuộc về cuộc hẹn ấy.

Có lẽ đây cũng là lý do hội ngày càng đông. Mái tóc bạc là điểm chung ban đầu nhưng sau đó các “đồng bạc” còn có thêm đủ chuyện để nói với nhau. Người chia sẻ chỗ mua váy đẹp, người chỉ cách nấu món ngon, người rủ tập thể thao, chăm sóc sức khỏe. Có những lúc câu chuyện chuyển sang con cái, gia đình hay những thay đổi của tuổi trung niên.

“Hôm nay chúng mình cũng vừa ngồi nhắc lại từ những ngày đầu thành lập nhóm đến giờ và thấy một điều khá thú vị: nhóm cứ đông dần lên mà gần như chẳng thấy ai muốn rời đi. Nếu có một “luật ngầm” thì chắc chỉ là: Đã đến tuổi này rồi, hãy tử tế hơn với chính mình và với nhau. Tử tế với mái tóc mình có, với cơ thể đang thay đổi, với sức khỏe và với những niềm vui mình muốn lựa chọn”, chị Thoa Nguyễn - một thành viên trong nhóm bày tỏ.

Còn chị Thu Đinh, thành viên từ Quy Nhơn ra Hà Nội lần này, thì gần như dành trọn kỳ nghỉ lễ để gặp các “đồng bạc”.

“Mình chọn nghỉ lễ cùng các chị em ở đây cũng bởi giữa mình và các ‘đồng bạc’ Hà Nội có những cái duyên rất đặc biệt. Từ những lần gặp gỡ trước, mình đã cảm nhận được sự chân thành, gần gũi và tình cảm từ mọi người. Có những mối quan hệ ban đầu chỉ bắt đầu từ một mái tóc bạc, nhưng rồi lại trở thành tình chị em thật sự.

Bên cạnh đó, không khí ngày lễ 2/9 tại Hà Nội cũng rất đặc biệt. Nên trước khi ra Hà Nội, mình cũng có kể với chồng rằng nhất định sẽ phải mặc áo dài chụp ảnh ở Lăng Bác, đi dạo Hồ Gươm và cùng các chị em loanh quanh phố phường Hà Nội”, chị Thu Đinh bày tỏ.