Đi trekking trong rừng, hot girl khiến người xem phải "nhăn mặt" khi lựa chọn trang phục thiếu phù hợp

Việc lựa chọn trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo khi đi trekking trong rừng đang khiến một cô nàng này nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Màn trekking đang "hot" nhất MXH lúc này

Trekking - hình thức đi bộ đường dài, băng qua những địa hình đồi núi, rừng rậm tự nhiên, từ lâu đã trở thành bộ môn thể thao ngoài trời được đông đảo giới trẻ yêu thích. Không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện sức bền và thể lực, mỗi chuyến trekking còn mang lại cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân trước những cung đường hiểm trở.

Tuy nhiên, khác với những chuyến dạo chơi hay dã ngoại nhẹ nhàng ở công viên, hoạt động thám hiểm rừng sâu luôn tiềm ẩn vô số hiểm nguy khôn lường. Địa hình rừng núi thường trơn trượt, nhiều dốc đá lởm chởm, rậm rạp cây cỏ sắc nhọn cùng sự xuất hiện của các loài côn trùng, bò sát có độc như vắt, muỗi rừng, ong hay rắn rết. Chính vì lẽ đó, yếu tố trang phục và trang bị bảo hộ luôn được các chuyên gia "xê dịch" đặt lên hàng đầu.

Một bộ trang phục trekking chuẩn mực thường phải là áo quần dài tay làm từ chất liệu thoáng khí, co giãn tốt, có khả năng chống thấm nước và chống trầy xước. Bên cạnh đó, giày leo núi chuyên dụng với độ bám cao, găng tay, mũ che nắng và tất cao cổ là những vật dụng bất ly thân nhằm bảo vệ tối đa cơ thể trước các tác động khắc nghiệt từ môi trường.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những quy tắc an toàn cơ bản ấy, mạng xã hội mới đây lại xôn xao trước hình ảnh của một cô nàng diện trang phục đi rừng khiến người xem chỉ biết "lắc đầu ngao ngán". Thay vì chọn những bộ đồ bảo hộ kín kẽ, cô gái này lại xuất hiện giữa chốn thâm sơn cùng cốc với một bộ đồ bó sát màu đen, ngắn cũn cỡn như đồ tập hoặc áo liền quần thời trang dạo phố. Phần thân trên được xẻ ngực khá sâu, còn phần thân dưới thì ngắn chẳng khác nào quần bơi hay bodysuit, để lộ gần như toàn bộ đôi chân và đùi trần giữa thiên nhiên rậm rạp cỏ cây.

Do làn da tiếp xúc trực tiếp với đất đá, bùn lầy và cây cỏ rậm rạp, đôi chân trắng trẻo nhanh chóng bị lấm lem bùn đất, xuất hiện nhiều vết trầy xước, thâm tím do va quệt và trượt ngã. Dù cô nàng có đeo thêm miếng bảo vệ đầu gối, nhưng việc để hở hầu hết phần da thịt xung quanh vẫn biến chuyến đi thành một màn "hành xác" đúng nghĩa. Khoảnh khắc cô ngồi bệt bên bờ suối với đôi chân lem luốc bùn đất, biểu cảm mệt mỏi nhưng vẫn cố tạo dáng chụp ảnh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi "nhăn mặt" và ái ngại thay.

Thiếu chỉn chu hay chiêu trò câu view?

Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên các diễn đàn mạng, làn sóng tranh cãi gay gắt đã nổ ra. Chưa rõ đây là sự vô tư, thiếu hiểu biết về kiến thức sinh tồn hay là một màn dàn dựng có chủ đích nhằm thu hút sự chú ý. Dẫu vậy, cách lựa chọn trang phục này rõ ràng bộc lộ sự thiếu chỉn chu và xem nhẹ tính an toàn cá nhân.

Việc ăn mặc hở hang khi đi rừng trước hết gây hại trực tiếp cho chính bản thân người mặc. Chỉ cần một cú trượt chân nhẹ, những cành cây khô, gai nhọn hay đá nhọn ven suối có thể cào rách da thịt, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng khi ở xa các cơ sở y tế. Chưa kể, những vùng da trần lộ ra ngoài là "mồi ngon" cho vô số loài côn trùng hút máu và truyền bệnh. Nếu xem đây là một cách tạo điểm nhấn hay chiêu trò để "câu like", tăng lượt tương tác trên mạng xã hội, thì cái giá phải trả thực sự quá đắt và hoàn toàn không xứng đáng. Sức khỏe và sự an toàn của bản thân không bao giờ nên đem ra để đánh đổi lấy vài lượt thả tim ảo.

Thực tế, ranh giới giữa việc thể hiện cá tính thời trang và sự phản cảm, bất hợp lý vốn rất mong manh. Thời trang chỉ thực sự đẹp và toát lên sức hút khi nó được đặt vào đúng không gian, hoàn cảnh. Những bộ cánh gợi cảm, khoe đường cong có thể rất cuốn hút trên sàn tập gym, bên bờ biển hay trong các buổi chụp hình nghệ thuật. Thế nhưng, khi mang nguyên phong cách ấy vào sâu trong rừng nhiệt đới, nó không chỉ trở nên kệch cỡm mà còn biến thành sự liều lĩnh đáng trách.

Mỗi chuyến trekking về với thiên nhiên là để tìm kiếm sự thư thái, bứt phá giới hạn và nạp lại năng lượng tích cực. Đừng biến những trải nghiệm ý nghĩa đó thành những màn trình diễn lệch chuẩn hay bài học đắt giá về sự bất cẩn. Hãy luôn là một người trải nghiệm văn minh: trang bị đầy đủ kiến thức, tôn trọng môi trường tự nhiên và trước hết là biết tự bảo vệ chính mình bằng những bộ trang phục an toàn, phù hợp.