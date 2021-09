Đi tiêm vắc xin, “tiện tay” cầm luôn điện thoại của nhân viên y tế

Ngày 9/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Loan (41 tuổi) và Dương Thế Vinh (39 tuổi, cùng trú TP.Biên Hoà) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo cơ quan công an, vụ trộm cắp xảy ra vào chiều 2/9, tại điểm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 do chính quyền phường Trảng Dài tổ chức ở trường mầm non Hoàng Yến thuộc tổ 18, khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà.

Thời điểm trên, Loan và Vinh cùng tạm trú tại địa chỉ trên, lợi dụng sơ hở của chị T.T.H (34 tuổi - là nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin tại đây) đã trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, chị H. đã trình báo sự việc cho Công an phường Trảng Dài. Đến chiều 7/9, lực lượng Công an phường Trảng Dài đã xác định và đưa Loan và Vinh về làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an phường Trảng Dài đã thu hồi chiếc điện thoại di động bị trộm cắp để trao trả lại cho chị H.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.