Đi sau thế giới, Việt Nam vẫn không bị lép vế: Màn trình diễn công nghệ này chính là câu trả lời

Đáp án đúng là: A. Giao tiếp tự nhiên và di chuyển linh hoạt
Giải thích: Robot VinMotion đã giao tiếp tự nhiên với giọng nói mượt mà, trả lời hóm hỉnh và tạo tương tác hài hước với MC, đồng thời thể hiện khả năng di chuyển vững chãi, giữ thăng bằng tốt, vượt chướng ngại vật và xử lý tình huống linh hoạt, minh chứng cho sự tiến bộ của công nghệ robot hình người trong việc kết hợp AI để mô phỏng hành vi con người.
Đáp án đúng là: B. Thay thế lao động già hóa bằng robot
Giải thích: Với dân số toàn cầu vượt 8,1 tỷ người nhưng lực lượng lao động chỉ khoảng 3,6 tỷ và đang già hóa nhanh chóng, trong khi nhu cầu sản xuất dịch vụ tăng cao, AI giúp robot đảm nhận vai trò con người, lấp khoảng trống nhân lực nghiêm trọng, với thị trường thay thế ước tính 30.000 tỷ USD, nơi robot hình người là giải pháp tiềm năng nhất.
Đáp án đúng là: B. Phân mảnh dữ liệu và công cụ thụ động
Giải thích: Việc sử dụng nhiều công cụ khác nhau dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh thành "hòn đảo dữ liệu" rời rạc, và công cụ AI thụ động phụ thuộc vào hướng dẫn chi tiết của con người, gây thiếu đồng bộ, hiệu quả vận hành không ổn định và khó mở rộng quy mô, đòi hỏi cách tiếp cận mới để tích hợp AI hiệu quả hơn.
Đáp án đúng là: C. Đồng nghiệp số chỉ cần mục tiêu thay vì hướng dẫn
Giải thích: AI Agent hoạt động như "đồng nghiệp số" thực thụ, chỉ yêu cầu xác định rõ mục tiêu "cần đạt được gì" thay vì phải cung cấp hướng dẫn chi tiết "làm thế nào" cho từng tác vụ, giúp khắc phục tính thụ động và phân mảnh dữ liệu, mang lại tính đồng bộ và khả năng mở rộng cao hơn trong doanh nghiệp.
Đáp án đúng là: C. Khoảng 78%
Giải thích: Từ khoảng 55% tổ chức toàn cầu ứng dụng AI năm 2023, con số dự báo tăng lên 78% vào đầu năm 2025, tức tăng 23 điểm phần trăm chỉ trong chưa đầy hai năm, chứng tỏ AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn mới trong công nghệ và kinh doanh.