Đi sau thế giới, Việt Nam vẫn không bị lép vế: Màn trình diễn công nghệ này chính là câu trả lời

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Robot hình người tại sự kiện AI4VN 2025 đã thể hiện các khả năng công nghệ nào? A. Giao tiếp tự nhiên và di chuyển linh hoạt đúng B. Sản xuất hàng loạt và phân tích dữ liệu sai C. Thiết kế đồ họa và lập trình phần mềm sai D. Dự báo thời tiết và giám sát môi trường sai Đáp án đúng là: A. Giao tiếp tự nhiên và di chuyển linh hoạt Giải thích: Robot VinMotion đã giao tiếp tự nhiên với giọng nói mượt mà, trả lời hóm hỉnh và tạo tương tác hài hước với MC, đồng thời thể hiện khả năng di chuyển vững chãi, giữ thăng bằng tốt, vượt chướng ngại vật và xử lý tình huống linh hoạt, minh chứng cho sự tiến bộ của công nghệ robot hình người trong việc kết hợp AI để mô phỏng hành vi con người.





Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Công nghệ AI đang thúc đẩy cuộc cách mạng nhân lực toàn cầu như thế nào? A. Tăng dân số và cải thiện sức khỏe sai B. Thay thế lao động già hóa bằng robot đúng C. Giảm nhu cầu sản xuất và dịch vụ sai D. Tập trung vào năng lượng tái tạo sai Đáp án đúng là: B. Thay thế lao động già hóa bằng robot Giải thích: Với dân số toàn cầu vượt 8,1 tỷ người nhưng lực lượng lao động chỉ khoảng 3,6 tỷ và đang già hóa nhanh chóng, trong khi nhu cầu sản xuất dịch vụ tăng cao, AI giúp robot đảm nhận vai trò con người, lấp khoảng trống nhân lực nghiêm trọng, với thị trường thay thế ước tính 30.000 tỷ USD, nơi robot hình người là giải pháp tiềm năng nhất.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Điểm nghẽn lớn nhất khi ứng dụng AI ở doanh nghiệp Việt Nam là gì? A. Thiếu nguồn nhân lực và chi phí cao sai B. Phân mảnh dữ liệu và công cụ thụ động đúng C. Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư sai D. Hạn chế về hạ tầng và kết nối mạng sai Đáp án đúng là: B. Phân mảnh dữ liệu và công cụ thụ động Giải thích: Việc sử dụng nhiều công cụ khác nhau dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh thành "hòn đảo dữ liệu" rời rạc, và công cụ AI thụ động phụ thuộc vào hướng dẫn chi tiết của con người, gây thiếu đồng bộ, hiệu quả vận hành không ổn định và khó mở rộng quy mô, đòi hỏi cách tiếp cận mới để tích hợp AI hiệu quả hơn.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Công nghệ AI Agent được giới thiệu như giải pháp nào cho thách thức ứng dụng AI? A. Hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng sai B. Công cụ tự động hóa quy trình và tối ưu hóa chi phí sai C. Đồng nghiệp số chỉ cần mục tiêu thay vì hướng dẫn đúng D. Nền tảng học máy sâu và xử lý hình ảnh sai Đáp án đúng là: C. Đồng nghiệp số chỉ cần mục tiêu thay vì hướng dẫn Giải thích: AI Agent hoạt động như "đồng nghiệp số" thực thụ, chỉ yêu cầu xác định rõ mục tiêu "cần đạt được gì" thay vì phải cung cấp hướng dẫn chi tiết "làm thế nào" cho từng tác vụ, giúp khắc phục tính thụ động và phân mảnh dữ liệu, mang lại tính đồng bộ và khả năng mở rộng cao hơn trong doanh nghiệp.