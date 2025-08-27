Đi sau thế giới gần 100 năm, Việt Nam vẫn có thể chớp thời cơ: Một siêu phẩm đã lên đường sang Australia

Trưa ngày 19/8/2025, máy biến áp 70 MVA - 132/33 kV đầu tiên do Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) chế tạo đã rời Cảng Hải Phòng, xuất khẩu sang Australia.

Thiết bị này thuộc hợp đồng ký giữa EEMC và khách hàng PSD/Australia, là hợp đồng xuất khẩu máy biến áp đầu tiên sang thị trường này của EEMC. Đây là sản phẩm có cấp điện áp và nhiều yêu cầu kỹ thuật cao, được đội ngũ của EEMC thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hoàn chỉnh.

Sau khi nghiệm thu, máy biến áp sẽ được vận chuyển, lắp đặt cho dự án Clements Gap BESS Substation tại Nam Úc (South Australia – SA). Họ đã kiểm tra và thử nghiệm 18 hạng mục khác nhau, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt và yêu cầu riêng biệt của ngành điện lực Australia.

Trong suốt quá trình kiểm tra và nghiệm thu, phía Australia đã bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao cả về tính thẩm mỹ lẫn chất lượng của máy biến áp. Họ tin tưởng rằng sản phẩm sẽ hoạt động ổn định và hiệu quả tại Australia, một thị trường nổi tiếng với các tiêu chuẩn kỹ thuật cực kỳ khắt khe, đặc biệt là về độ an toàn, khả năng chống chịu sét và vận hành bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao.

Máy biến áp 70 MVA – 132/33 kV trên xe dời nhà máy tới cảng Hải Phòng. Ảnh: EEMC

Làm chủ công nghệ lõi

Trên thực tế, máy biến áp 70 MVA - 132/33 kV không phải sản phẩm duy nhất của EEMC. Được thành lập từ năm 1968, Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh đã trải qua hơn 50 năm phát triển và vươn lên trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam, cũng như khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực chế tạo thiết bị điện.

Năm 1979, Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh (EEMC), tiền thân là Nhà máy Chế tạo Thiết bị Điện Đông Anh, chế tạo thử nghiệm thành công máy biến áp 110kV đầu tiên. So với mốc lịch sử chế tạo máy biến áp đầu tiên trên thế giới vào năm 1884, Việt Nam đã đi sau khoảng 95 năm.

EEMC không chỉ là nhà sản xuất mà còn là đơn vị tiên phong trong việc làm chủ các công nghệ phức tạp, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

EEMC đã tạo nên bước đột phá lớn khi trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam có khả năng thiết kế và chế tạo thành công máy biến áp siêu cao áp 500kV. Thành tựu này đã giúp Việt Nam gia nhập vào nhóm các quốc gia hiếm hoi trên thế giới có khả năng sản xuất sản phẩm phức tạp này. Việc làm chủ công nghệ lõi này cho phép EEMC chủ động trong sản xuất, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tối ưu hóa việc cung cấp, bảo trì thiết bị cho lưới điện quốc gia.

Lần đầu tiên, một doanh nghiệp trong nước làm chủ công tác thiết kế, chế tạo thành công máy biến áp 500kV có công suất lớn nhất trên lưới điện truyền tải Việt Nam hiện nay, cũng giúp Việt Nam duy trì vị thế là quốc gia duy nhất chế tạo được máy biến áp 500kV trong các nước Đông Nam Á và tiến đến nội địa hóa nhiều hơn nữa các thiết bị chính trên lưới điện.

Bên cạnh máy biến áp 500kV, EEMC còn sản xuất nhiều loại thiết bị điện cao cấp khác như máy biến áp khô (sử dụng công nghệ đúc epoxy hoặc tẩm cách điện), máy biến dòng, máy biến điện áp và các loại tủ bảng điện, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường.

Máy biến áp 70 MVA – 132/33 kV đang được di chuyển vào trong thân tàu. Ảnh: EEMC

Chất lượng đạt chuẩn quốc tế

Chất lượng sản phẩm của EEMC được khẳng định qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như IEC-60076-11. Minh chứng rõ nét nhất là sự kiện xuất khẩu lô máy biến áp đầu tiên sang thị trường Australia vào tháng 7 năm 2025. Trong quá trình nghiệm thu, các chuyên gia Australia đã trực tiếp giám sát và thử nghiệm 18 hạng mục khác nhau, đánh giá cao chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Họ tin tưởng rằng máy biến áp của EEMC sẽ vận hành tốt tại Australia - một thị trường nổi tiếng với yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe, đặc biệt là về độ an toàn, khả năng chịu sét và vận hành bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao.

EEMC không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, từ lắp đặt, bảo dưỡng đến sửa chữa và thí nghiệm các thiết bị điện đến 500kV, với phòng thí nghiệm siêu cao áp đạt chuẩn ISO/IEC 17025.

Từ một doanh nghiệp ban đầu chuyên về sửa chữa và sản xuất thiết bị điện vừa và nhỏ, EEMC đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ, tập trung vào nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Sự chuyển đổi này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của công ty, từng bước chinh phục các cấp điện áp cao hơn như 110kV, 220kV, và cuối cùng là 500kV.

Với những thành tựu đã đạt được, EEMC không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu trong nước mà còn khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu.



