Sáng 24-10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết lực lượng phường đang tiến hành tìm kiếm chiếc taxi điện bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23-10, một taxi điện chở khách khi lưu thông qua khu vực kiệt 106 đường Minh Mạng (phường Thủy Xuân) đã bị nước lũ cuốn trôi. Rất may, tài xế kịp thời mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Khu vực ngập lụt, chính quyền chăng dây cảnh báo.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo phường Thủy Xuân đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với Đội cứu hộ 0 đồng Huế tổ chức tìm kiếm phương tiện. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy do nước lụt dâng cao và dòng chảy xiết.

Khu vực kiệt 106 Minh Mạng bị ngập lụt vào tối 23-10. Ảnh: Người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng đã động viên tài xế trở về nhà nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi, trời sáng trở lại.

UBND phường Thủy Xuân khuyến cáo người dân không vượt qua các khu vực đã được đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo dự báo, trong hai ngày 23 và 24-10, TP Huế tiếp tục mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Vì vậy, nguy cơ ngập lụt đô thị, các vùng thấp trũng cũng được chính quyền địa phương cảnh báo.