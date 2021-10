Dị nhân mũi siêu to phiên bản đời thực phá vỡ mọi quy luật bình thường

Nếu bạn từng tự hỏi liệu mình có khả năng phá kỷ lục thế giới hay không, có lẽ bạn nên cân nhắc việc tìm kiếm một thứ gì đó hoàn toàn tự nhiên trong cơ thể mình?

Tuy nhiên, không nhiều người trong chúng ta sở hữu bất cứ thứ gì khiến mình trở nên khác biệt với hàng tỷ người trên thế giới. May mắn đến với người đàn ông 71 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Özyürek. Đó là bởi vì ông Mehmet Özyürek có chiếc mũi lớn nhất thế giới.

Ông từng tham gia một chương trình truyền hình của Italia có tên là Lo Show dei Record ở Rome để nhờ các chuyên gia đánh giá điều khác biệt trên gương mặt. Kết quả cho thấy ông Mehmet Özyürek có chiếc mũi dài 8,8 cm

Mehmet Özyürek, 71 tuổi, hiện đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ

Vì mũi có cấu tạo chứa sụn nên đó là một trong số ít bộ phận trên cơ thể tiếp tục phát triển khi chúng ta ngày càng lớn tuổi, nên rất có thể 11 năm sau, một phép đo kỹ hơn sẽ phát hiện ra Mehmet Özyürek mở rộng kỷ lục của mình.

Ở tuổi 71, ông là người còn sống có chiếc mũi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong lịch sử, người ta từng ghi nhận trường hợp về người đàn ông có chiếc mũi dài đến 19 cm.

Tượng sáp gương mặt của Thomas Wadhouse có chiếc mũi dài 19 cm

Đó là trường hợp của người đàn ông Thomas Wadhouse, là một diễn viên xiếc sống ở thế kỷ 18 tại Yorkshire, Anh. Vào thời ông sống, người ta đo được chiếc mũi của Thomas Wadhouse dài 19 cm. Với kích thước dài bất thường, chiếc mũi của Thomas Wadhouse trông giống như mỏ của một con chim.

Thomas Wadhouse qua đời ở tuổi 50 hoặc 52 tại Yorkshire, Anh nhưng chuyện chiếc mũi siêu dài của ông vẫn lưu truyền cho đến ngày nay.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới sau này vẫn trao kỷ lục cho người đàn ông đã qua đời, ghi nhận ông và tạo ra một tác phẩm tái tạo bằng sáp về khuôn mặt với chiếc mũi dài của ông, đặt tại bảo tàng 'Ripley's Believe It or Not' tại London, Anh.

Dù vậy, cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chắc câu chuyện của Thomas Wadhouse có thật hay chỉ là hư cấu và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.