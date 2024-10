Đi ngược chiều trên cao tốc: "Xử lý hình sự chứ không chỉ dừng lại ở mức phạt cao"

Cần xử lý hình sự với tài xế đi ngược chiều trên cao tốc

Trong dự thảo mới nhất đang được hoàn thiện, Cục CSGT đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số nhóm hành vi vi phạm liên quan đến vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc, nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Ảnh minh họa

So với 100/2019 và Nghị định 123/2021, hành vi đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc được Bộ Công an kiến nghị nâng mức phạt lên đáng kể, từ 16-18 triệu đồng, lên mức 30-40 triệu đồng, đồng thời bị trừ hết điểm của giấy phép lái xe, thay vì bị tước giấy phép lái xe từ 5-7 tháng so với quy định trước đó.

Kinh nghiệm lái xe gần 20 năm qua, ông Vũ Tiến Phong (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhiều lần bắt gặp tài xế đi lùi xe thậm chí là đi ngược chiều trên đường cao tốc. Nếu không tập trung quan sát và thêm một chút may mắn ông Vũ Tiến Phong rất có thể bị va chạm giao thông.

"Hiện nay trên đường cao tốc như Đại lộ Thăng Long, Hà Nội - Hải Phòng,...nhất là những cao tốc chưa có phạt nguội tự động rất dễ bắt gặp cảnh lùi xe, đi ngược chiều. Tôi rất tán thành với việc tăng nặng mức phạt với hành vi đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc. Với hành vi này tôi nghĩ cần xử lý hình sự chứ tăng mức xử phạt sợ tính răn đe chưa đủ mạnh".

Ông Lương Tam Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Những vụ tai nạn giao thông do hành vi đi lùi, đi ngược chiều thường để lại hậu quả rất nặng nề. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, uy hiếp trực tiếp đến an toàn giao thông của bản thân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông bình thường khác. Việc đi lùi, đi ngược chiều gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân cũng như người tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc. Đặc thù cao tốc chạy với tốc độ cao, việc đi lùi, đi ngược chiều dẫn tới các phương tiện lưu thông có thể sẽ gây va chạm, gây hậu quả nghiêm trọng, mất ATGT".

Ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cần trừ điểm kịch khung người lái xe đi ngược chiều trên cao tốc

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, qua quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cho thấy, những hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong đó có hành vi đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong khi đó là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn tới TNGT. Bởi vậy, tại Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất nâng mức phạt tiền từ 16-18 triệu đồng lên 30 - 40 triệu đồng, trừ hết 12 điểm của giấy phép lái xe.

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh

"Hành vi đó là hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT nghiêm trọng và đặt tính mạng của rất nhiều người vào nguy hiểm. Vì vậy Ban soạn thảo đã đề xuất tăng chế tài xử phạt đối với những hành vi cố ý, gây nguy hiểm hoặc nguy cơ gây tai nạn cao như đi ngược chiều, đi lùi xe trên cao tốc. Nó có những nguy cơ rất cao gây TNGT", Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh chia sẻ.

Chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo cho rằng: "Chạy ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi nguy hiểm nhất trong tất cả các hành vi liên quan đến công tác an toàn giao thông, còn nguy hiểm hơn cả hành vi uống rượu bia. Như vậy đối với hành vi chạy ngược chiều trên đường cao tốc phải đưa vào mức xử lý cao nhất trong các hành vi phạm vi phạm hành chính. Thứ 2 về mặt trừ điểm cũng phải trừ điểm kịch khung. Vì vậy việc tăng mức xử phạt là cần thiết".

Theo Bộ Công an, với xu hướng gia tăng nhanh chóng chiều dài đường cao tốc, việc hình thành văn hóa tham gia giao thông, thói quen đi trên cao tốc là rất cần thiết, trong đó, việc tăng nặng mức phạt cũng được coi là một trong những công cụ để hướng tới mục tiêu này. Mặc dù mức phạt đối với hành vi đi lùi, đi ngược chiều ngày càng được nâng lên, song từ thực tế công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cho thấy, hành vi này cũng đang có chiều hướng gia tăng.