Di Maria và hành trình từ cậu bé tăng động chuyên phá hoại, thợ xúc than tới ngôi sao bạc triệu

Kể từ khi tạo dựng danh tiếng ở Real, cho đến nay ở tuổi 32, Angel Di Maria vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Mùa này, anh đã tham gia vào 22 pha lập công của PSG tại Ligue 1 (8 bàn và 14 kiến tạo), đồng thời cũng là người ra sân nhiều nhất, hơn cả Neymar, Kylian Mbappe hay đội trưởng Thiago Silva.



Dĩ nhiên, danh tiếng đi kèm tiền tài. Với mức lương 20,6 triệu USD mỗi năm, Di Maria thuộc nhóm những cầu thủ có thu nhập tốt nhất thế giới. Và anh có thể cung cấp cho gia đình cuộc sống vương giả mà họ chưa bao giờ dám mơ tới.

Khi Di Maria được sinh ra, gia đình anh sống trong căn nhà mái tôn màu trắng ở vùng ngoại ô La Ceramica, phía nam thành phố Rosario (Argentina). Tuy nhiên màu trắng nguyên bản là thứ mà Di Maria chưa khi nào nhìn thấy. Nó chuyển sang màu xám, rồi đen kịt bởi bụi than.

Di Maria lúc còn nhỏ trong căn nhà cũ.

Để mưu sinh, bố Di Maria làm than phía sau nhà, đóng gói chúng và bán cho những người ở lò bánh mỳ hay nướng thịt. Dĩ nhiên Di Maria cùng em gái cũng phải tham gia vào công việc. Anh phải dậy sớm hơn những đứa trẻ khác và cầm các bao tải để ông bố xúc vào đó những xẻng than. Khi kết thúc công việc, khắp người Di Maria phủ một màu đen.

Thật ra nhà Di Maria có thể tránh được công việc bẩn thỉu này nếu không phải anh quá hiếu động. Sau một lần bị bạn lừa dẫn tới việc nợ nần chồng đống, bố của Di Maria, vốn là một người khéo xoay sở, đã biến căn nhà thành cơ sở sang chiết các loại chất tẩy rửa. Ông mang về những thùng lớn xà phòng, thuốc tẩy, dung dịch vệ sinh bồn cầu, sau đó chiết sang những chai nhỏ và cho vợ bán ngay tại nhà. Nó rẻ hơn nếu mua ở siêu thị, vì vậy khá đắt hàng.

Nhưng để bán hàng, cửa phải mở suốt ngày trong khi ông bố, bà mẹ bận tối mắt để không thể trông chừng Di Maria. Và cậu bé với cái tên Thiên thần (Angel) sểnh ra là lao ra ngoài đường. Một ngày nọ, nếu bà mẹ không kịp phát hiện và chạy ra, Di Maria đã nằm dưới bánh xe tải.

Sau này, Di Maria đã xăm hình ảnh ngôi nhà thời thơ ấu lên chân.

Quá nguy hiểm, bố Di Maria nói thế và quyết định đóng cửa hàng. Ông lạy lục một cơ sở bán than ở Santiago del Estero bán chịu xe than đầu tiên và trở thành đại lý bán than lẻ.

Di Maria nhớ mãi về một ngày mưa tầm tã, hai bố con phải đóng các bao than dưới mái tôn lộp độp, người ngợm ướt sũng. Nhờ đến giờ tới trường, anh thoát được cảnh đó. Nhưng khi ngồi trong lớp, khô ráo và ấm áp, Di Maria chợt nhớ hai bố mẹ vẫn vật lộn bên đống than. Họ không thể dừng, nếu không gia đình không có gì ăn. Như mỗi lần anh định xin tiền mua kẹo, ông bố thường nói: "Cậu cả à, bố của cậu đang làm quần quật để trả đống nợ và 1 chuyến xe than đấy".

Anh tự nhủ, những khổ ải này cần chấm dứt. Cuộc sống này phải thay đổi.

Đó là lý do sau này Di Maria luôn nói, tôi nợ bóng đá lời cảm ơn. Vì nó mang đến những thứ tốt đẹp mà anh hằng mơ ước.

Di Maria đã trải qua một chặng đường dài trước khi trở thành siêu sao.

Vậy bằng cách nào Di Maria đến với bóng đá. Có thể nói, đó là định mệnh.

Lúc còn nhỏ, Di Maria la hét chạy nhảy suốt ngày như một đứa tăng động và bất chợt lại lên cơn thịnh nộ. Bà mẹ gần như phát điên. Bà đưa anh đến bác sỹ. Ông nói rằng cách tốt nhất là dùng năng lượng thừa thãi đó cho một môn thể thao nào đó. Karate chẳng hạn. Nhưng bố mẹ anh chọn bóng đá, bởi cả đất nước Argentina đều mê bóng đá và chẳng có lý do gì để con trai họ lại chơi một môn khác.

Và thế là, mỗi ngày bà mẹ lại đặt cô con gái út vào giỏ xe đạp và đặt Di Maria vào yên sau, đạp 10 cây số để tới sân tập ở Granadero Baigorria. Dĩ nhiên, tất cả chỉ bắt đầu hành trình đó sau khi anh đã giúp bố xúc đầy các bao than và xếp chúng gọn gàng ở cửa.

"Lên đồi. Xuống đồi. Qua những khu phố nguy hiểm. Dưới cơn mưa. Trong giá lạnh. Trong bóng tối. Không có vấn đề gì. Mẹ tôi cứ đạp", Di Maria nhớ lại.

Để có được ngày hôm nay, Di Maria luôn dành sự biết ơn cho cha mẹ.

Chưa khi nào mẹ của Di Maria than phiền về những vất vả. Ngay cả khi Di Maria rơi vào ngõ cụt vì chơi không tốt và hứng chịu những lời nhục mạ của ông thầy, để rồi nghĩ đến chuyện từ bỏ, mẹ anh một mực khuyên anh quay lại.

Đến khi Di Maria 16 tuổi mà vẫn chưa được thăng lên đội một, sau đó đối mặt với 3 lựa chọn: học nốt chương trình phổ thông, ở nhà xúc than và tiếp tục chơi bóng thêm 1 năm. Tất cả đều có thể đoán được, anh chọn phương án cuối. Nhưng kéo theo sẽ là nỗi nhọc nhằn của bố mẹ Di Maria. Cả hai gần như ngã khụy vì nai lưng kiếm tiền. Song họ ủng hộ anh.

Giờ thì bố mẹ Di Maria biết họ chọn đúng, và tận hưởng thành quả từ phi vụ đầu tư thành công.

Ngay sau khi ký hợp đồng với Benfica để chuyển tới châu Âu, việc đầu tiên Di Maria làm là gọi điện về nhà yêu cầu ông bố dẹp bãi than. Vài năm sau, trên nền đất cũ mọc lên ngôi nhà khang trang. Và tất cả bước vào cuộc sống mới. Một cuộc sống mà anh đã nỗ lực để có khi còn là cậu bé, ngồi trong lớp học và nhớ về hai bố mẹ đang phơi lưng dưới cơn mưa.