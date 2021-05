Di lý nghi phạm trộm xe đâm chết bác sĩ từ Nghệ An vào Bình Dương

Ngày 8/5, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Nguyễn Hữu Thủy (SN 1992, quê xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) từ thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) vào Bình Dương để tiến hành thực nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra vụ án mạng khiến một nam bác sĩ nha khoa tử vong.

Thuỷ được xác định là nghi phạm chính của vụ án, đồng bọn của Thủy là Nguyễn Văn Đông (SN 1991, quê quán Nghệ An, HKTT tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân là anh P.V.T (33 tuổi), là bác sĩ nha khoa, ngụ tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên tối 4/5, Đông đã điều khiển xe máy chở Thuỷ đi rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để trộm cắp tài sản.



Khi đến đoạn đường D37, khu dân cư Việt Sing (khu phố 4, phường An Phú), cả hai phát hiện chiếc xe máy đang để trước tiệm thuốc của anh P.V.T nên Thủy đã xuống xe đi bộ tới chỗ để chiếc xe máy để bẻ khoá, còn Đông nổ máy chờ sẵn bên ngoài.

Lúc này, anh P.V.T đang chơi bida ở đối diện thì phát hiện nên đã tri hô và xông đến bắt giữ.

Lực lượng công an đã di lý đối tượng Thuỷ (người ngồi) từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Tuy nhiên, Thủy đã rút dao trong người ra truy đuổi lại anh T. khiến anh này bị vấp ngã. Không dừng lại, Thủy tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực của anh T. rồi leo lên xe của Đông đang đứng chờ để tẩu thoát.

Anh P.V.T được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi được di lý vào Bình Dương, nghi phạm Thuỷ đã được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: V.D

Sau gần 72 giờ tập trung truy xét, chiều 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ được Nguyễn Hữu Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông cũng bị bắt giữ ngay sau đó tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.