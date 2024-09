Ngày 2-9, Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã bàn giao đối tượng Trương Phi Long (SN 2008, ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) cho Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Trương Phi Long tại cơ quan công an

Trương Phi Long là đối tượng đang bị Công an huyện Trảng Bom phát lệnh truy tìm về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an huyện Phú Riềng nhận được thông báo của Công an huyện Trảng Bom về một đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Công an xã Bình Sơn vào cuộc xác minh đồng thời phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã tổ chức truy tìm đối tượng.

Qua theo dõi, lực lượng công an đã xác định được Trương Phi Long hiện đang ở tại khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long nên tổ chức bắt đối tượng và đưa về trụ sở Công an xã Bình Sơn.

Sau khi lấy lời khai bước đầu, Công an huyện Phú Riềng đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an huyện Trảng Bom di lý đối tượng về tỉnh Đồng Nai phục vụ điều tra.