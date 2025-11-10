Đi làm thì chán mà nghỉ việc thì không có tiền

Giữa không khí có phần ảm đạm, đìu hiu của thị trường lao động dịp cuối năm, không ít người mặc định: Tầm này có việc là may! Đó có thể là điều họ khuyên lẫn nhau, cũng có thể là điều chính họ từng nghĩ khi thất nghiệp nhưng lúc tìm được việc rồi, mới nhận ra: Sao vẫn chán quá!

Cứ tưởng chỉ cần thoát cảnh ngày ngày rải CV, mòn mỏi chờ mail hẹn phỏng vấn lẫn thư chúc mừng nhận việc, là được thở phào nhẹ nhõm, ai mà ngờ cuối cùng cũng chỉ là chuyển từ "sự chán" này sang một "sự chán" khác.

Muôn lời thở than

Không khó để bắt gặp những lời tâm sự của dân văn phòng về tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ở thời điểm hiện tại: Nghỉ làm thì sợ thất nghiệp, không có tiền; mà đi làm thì từng giây từng phút đều than chán, thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Thất nghiệp cũng chán, mà đi làm cũng chẳng vui (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của những bài đăng này, có người đùa: Nghề chọn người chứ người ai chọn đi làm bao giờ, phải đi làm đương nhiên là không vui được rồi. Cũng có người nghiêm túc nhận định: Nếu làm gì cũng không vui thì chẳng trách ai khác được, phải tự xem lại chính mình thôi.

"Kiểu gì cũng chán cũng mệt thôi, nên chọn cái mệt nào mà cho mình tiền để ăn món mình thích, mua đồ mình ham ấy. Chứ than thở thì chắc đến sang năm, cũng chẳng giải quyết được việc gì" - Một người bày tỏ.

"Là người vừa thất nghiệp và cũng vừa mới tìm được việc, thì phải công nhận là đi làm đến độ 7-8 năm rồi mới thấy khó tìm niềm vui trong công việc quá. Kiểu quen nghề rồi, thấy nhàm chán nhưng bảo đổi nghề khác thì cũng chẳng đủ quyết tâm nên cứ dùng dằng mãi lại tự nhủ thôi kiếm tiền là được chứ đi làm có ai mà vui" - Một người thở dài.

"Trước đây lúc chưa có job, mình cũng ao ước được đi làm. Đi làm rồi thì stress đủ đường vì công việc khó, áp lực. Lúc ấy chỉ muốn nghỉ và thế là mình bị cho nghỉ thật. Sau đó thì mình ở nhà cũng chẳng mấy vui vẻ gì, ban đầu thì nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái văn phòng ấy rồi lại chuyển sang lo lắng và sợ hãi vì ai cũng đi làm rồi. Sau tất cả mình nhận ra rằng đi làm mệt thật nhưng không đi làm hoặc không có việc để làm còn mệt gấp đôi" - Một người chia sẻ.

"Mình từng nghỉ việc khi mới thử việc được 15 ngày, vì không hợp môi trường, không hợp sếp. Sau đó mình thất nghiệp tận 2 tháng, mới tìm được công ty tiếp theo nhưng làm được 1 tháng mình lại nghỉ tiếp. Kiểu thấy chán, thấy thiếu định hướng phát triển ấy, giờ cũng đang không biết đổ tại thị trường khó khăn hay thực ra là tại chính mình cứ lông bông nữa" - Một người băn khoăn.

Làm sao thoát cảnh "đụng đâu cũng thấy chán"?

Đi làm kiếm tiền, có lúc mệt mỏi, có lúc chán nản, đó là điều bình thường mà ai cũng từng trải qua. Nhưng nếu tình trạng thở than lẫn tuyệt vọng này xuất hiện từng giây từng phút, trong từng ngày đi làm, câu chuyện lại rất khác.

Ảnh minh họa

Bởi lúc này, thứ cần thay đổi có thể không phải là môi trường, là công việc mà là chính bản thân chúng ta.

1. Tự hỏi chính mình: Mình đi làm vì điều gì?

Nhiều người than chán việc, nhưng nếu được hỏi: "Một công việc như thế nào sẽ không làm bạn thấy chán?", có khi chính họ cũng không có câu trả lời rõ ràng. Đơn giản là bởi bản thân họ cũng chẳng biết mình đang đi làm vì điều gì. Là vì tiền, vì niềm vui, vì muốn học hỏi, hay đơn giản chỉ vì "phải đi làm thôi"?

Khi chưa biết mục tiêu thật sự của mình, việc cảm thấy chán, thấy mệt, thấy "vô nghĩa" là điều khó tránh khỏi. Bởi công việc dù ở vị trí nào, cũng sẽ có lúc lặp lại, áp lực hoặc nhàm chán. Chỉ khi xác định được rõ động lực đi làm, chúng ta mới có thể tự tạo động lực và thấy được ý nghĩa của việc mỗi lần chạy deadlines, mỗi ngày tới công ty.

Có người đi làm vì đam mê, có người vì muốn ổn định tài chính, và cũng có người đơn giản vì cần tiền để sống. Không có lý do nào sai cả, miễn là bản thân chúng ta hiểu và chấp nhận điều đó, thay vì mơ hồ chạy theo những kỳ vọng "phải đi làm, phải có việc", phải này, phải kia,...

2. Mình vững tài chính chưa, mà than?

Một trong những lý do lớn khiến nhiều người rơi vào vòng lặp "đi làm chán - rồi nghỉ việc - rồi lại lo lắng, quay lại đi làm đại" chính là vì tài chính không đủ vững.

Khi túi tiền luôn trong tình trạng báo động, mà bản thân lại chẳng có chỗ dựa tài chính, hiển nhiên là người ta không có quyền lựa chọn công việc mình muốn, chỉ còn cách nắm lấy bất cứ cơ hội nào có được, để kiếm tiền sống sót qua ngày.

Vì vậy, trước khi nghĩ đến chuyện làm sao cho bớt chán, hãy đảm bảo rằng mình có một nền tảng tài chính đủ vững, ít nhất là cũng đủ trang trải tiền sinh hoạt phí trong vòng 6-9 tháng. Khi có qũy dự phòng, chúng ta mới có thể tự tin để dành thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm công việc thực sự phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng.

Nhiều người tưởng rằng làm việc mệt là do tính chất công việc quá áp lực, nhưng đôi khi, cái khiến người ta mệt mỏi nhất lại là cảm giác bị tài chính đè nặng. Chỉ khi bớt lo cơm áo gạo tiền, chúng ta mới có thể thật sự nhìn lại bản thân và chọn hướng đi khiến mình cảm thấy có ý nghĩa hơn.