Đi làm 8 năm không ai biết, bị Lê Dương Bảo Lâm quát liền được nhiều người theo dõi, đổi đời

Vừa qua, tại chương trình 2 ngày 1 đêm, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng khi bị nhiều khán giả nói cộc cằn, thô lỗ với đồng nghiệp.

Lê Dương Bảo Lâm

Anh nói: "Năng lượng của tôi quá nhiều và khi vào quay thì tông giọng sẽ bật cao hơn, cơ mặt bị giật do tiêm botox, thành ra nhìn mặt cứ giật lên căng thẳng. Khi nói chuyện, mắt tôi phải trợn ngược lên do dùng nhiều lực từ bụng để phát âm cho to, rõ ràng. Vì thế nên khi lên sóng, mọi người nói tôi dữ quá".

Khi đạo diễn góp ý tiết chế lại biểu cảm, cảm xúc của mình, Lê Dương Bảo Lâm nói thằng: "Không! Tôi không thể tiết chế được. Tôi quay từ 4 giờ sáng tới 12 giờ đêm, rất mệt và căng thẳng nên không thể lúc nào cũng bình tĩnh, tiết chế.

Hơn nữa, khi nói chuyện, tôi phải nói ở tông giọng cao hơn đạo diễn để "tắt lời" được đạo diễn. Nếu tôi tiết chế thì không còn là tôi nữa, tôi sẽ bị qua Ngô Kiến Huy rồi, cứ bình bình xuống, không ổn.

Ngô Kiến Huy là màu dễ thương, đáng yêu, như một con thỏ con. Tôi thấy khán giả khen Ngô Kiến Huy hoài, đọc bình luận toàn khen Ngô Kiến Huy dễ thương…

Tôi đã xấu, mặt nám còn cố tình như thế thì làm sao tôi làm nghề được? Tôi không thể dễ thương như Ngô Kiến Huy được, kỳ lắm, bị khó chịu ngay.

Tôi tương tác với anh Kiều Minh Tuấn rất nhiều dù nói thật, ở ngoài không hề chơi với nhau, không thân thiết, không nhắn tin cái gì trong cuộc đời này. Nhưng anh Kiều Minh Tuấn cũng có năng lượng lớn như tôi nên tôi tương tác với anh ấy rất tốt.

Tôi nhớ có một lần tôi nắm đầu ai đó xong bị chửi nhưng riêng anh Kiều Minh Tuấn thì thoải mái, tôi nắm đầu anh ấy rồi anh ấy nắm đầu lại tôi. Tôi rất thích tương tác với Kiều Minh Tuấn dù ngoài đời không chơi với nhau.

Nói chung, do khán giả chưa hiểu tôi chứ tôi không cộc với ai hết. Bình thường tôi đã nói lớn, giọng to như vậy rồi để cho có mood quay. Bình thường tôi tương tác với anh em nghệ sĩ, lâu lâu thì tương tác với đạo diễn.

Hôm nọ tôi cũng có tấn công biên tập, nhưng sau đó lại trò chuyện, hỏi han nhau, ngủ trưa với nhau.

Bạn biên tập đó còn bảo 8 năm làm nghề không ai biết tới bạn đó là ai, ra khóc sau gốc dừa, nhờ một lần bị tôi quát nạt đó mà được nhiều người theo dõi, sắp nghỉ việc rồi. Tôi đi talkshow thì mới nói nhỏ, còn quay ngoài trời thế này phải nói lớn lên".