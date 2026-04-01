Đi làm 7 năm tiết kiệm được 500 triệu xong chẳng biết làm gì

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái về khoản tiết kiệm 500 triệu đã nhận được sự đồng cảm của không ít người. Chuyện là trong suốt 7 năm qua, cô luôn duy trì lịch trình ban ngày làm văn phòng, buổi tối đi dạy gia sư để kiếm thêm. Số tiền cô tiết kiệm được đến giờ là 500 triệu đồng, tuy nhiên, lại chẳng biết phải làm sao để khoản tiền này sinh lời.

Không dám đầu tư chứng khoán hay cổ phiếu vì khẩu vị rủi ro thấp, nhưng cũng không biết phải đầu tư gì với 500 triệu (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số đều đồng tình: Mục tiêu dài hạn là rủi ro thấp thì tốt nhất đừng nên dồn vốn kinh doanh, bởi buôn bán khó khăn, có thể phải gồng lỗ mới hòa vốn chứ chưa tính đến chuyện có lãi, tệ nhất thì có thể còn mất trắng.

“500 triệu bây giờ mình thấy không phải số tiền lớn để đầu tư hay kinh doanh đâu bạn. Kinh doanh mà non kinh nghiệm rồi vốn mỏng thì khó trụ thời buổi này lắm. Mua đất thì 500 triệu không đủ, mà đủ thì có thể cũng không đẹp . Cách tốt nhất là mua vàng và gửi tiết kiệm. Giờ mỗi tháng mua lấy 2 chỉ, rút dần từ khoản 500 triệu ra, mua vàng khoảng 300 triệu còn 200 triệu gửi tiết kiệm 12 tháng. Vàng thì chẳng lo mất giá nếu giữ lâu dài” - Một người khuyên.

“Mua chứng chỉ quỹ và vàng tích sản bạn ạ, cả 2 đều thuộc kênh rủi ro thấp. Chứng chỉ quỹ thì bạn tìm hiểu về cách khớp lệnh, các loại quỹ và các loại phí rồi chọn app được Nhà nước bảo hộ - cấp phép mà mua. Vàng thì bạn mua thương hiệu lớn để sau này có bán thì đảm bảo tính thanh khoản” - Một người chia sẻ.

“Sai lầm của bạn là trong 7 năm qua không mua tích lũy vàng. Giờ đầu tư gì thấy cũng khó hơn nhiều. Lãi suất ngân hàng đan g cao, mục tiêu ăn chắc mặc bền thì thôi cứ bỏ tiết kiệm ngân hàng là được, vẫn sinh lời mà” - Một người gợi ý.

“Bạn gửi tiết kiệm đi. 500 triệu thì lãi 1 tháng tầm 3,5 triệu. Bạn cầm 3,5 triệu này đi mua vàng. Mỗi tháng tích lũy dần 1-2 phân vàng cũng được, cứ mua từ từ, không phải canh giá, mua xong xác định quên nó đi để giữ chứ không bán là được” - Một người bày cách.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

1. Gửi tiết kiệm kỳ hạn dài: Ưu tiên an toàn và kỷ luật tài chính

Với những khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng trong ngắn hạn, gửi tiết kiệm kỳ hạn dài vẫn là phương án hiệu quả nhất với người có khẩu vị rủi ro thấp.

Lợi thế lớn nhất nằm ở tính an toàn và khả năng sinh lãi ổn định, ít biến động. Việc chọn kỳ hạn dài giúp tối ưu lãi suất. Ngoài ra, cách này còn tạo ra “kỷ luật tài chính” tự nhiên, hạn chế việc rút tiền chi tiêu tùy hứng. Để tối ưu hơn, có thể chia nhỏ khoản tiền thành nhiều sổ với kỳ hạn khác nhau, vừa đảm bảo linh hoạt khi cần tiền, vừa không làm ảnh hưởng toàn bộ phần lãi.

2. Phân bổ một phần sang kênh đầu tư: Cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận

Nếu toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ nằm ở ngân hàng, thực chẳng khác nào “bỏ hết trứng vào 1 giỏ”. Nói cách khác là không tối ưu.

Bạn có thể cân nhắc trích một phần để đầu tư vào các kênh như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng. Điểm quan trọng không phải là “đánh lớn” mà là phân bổ hợp lý theo khả năng chịu rủi ro. Những người mới có thể bắt đầu với các quỹ đầu tư hoặc danh mục đa dạng để giảm thiểu biến động. Cách tiếp cận này giúp khoản tiền không chỉ được giữ giá trị mà còn có cơ hội tăng trưởng theo thời gian, miễn là duy trì tư duy dài hạn và tránh tâm lý chạy theo biến động ngắn hạn.

3. Tái đầu tư vào bản thân: Khoản đầu tư sinh lời bền vững nhất

Một hướng tối ưu khác thường bị bỏ qua là dùng tiền tiết kiệm để nâng cấp kỹ năng, kiến thức hoặc sức khỏe. Đây là dạng “đầu tư” không tạo ra lợi nhuận ngay lập tức, nhưng lại có khả năng mang lại thu nhập cao hơn trong tương lai.

Việc học thêm kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ hoặc tham gia các khóa đào tạo thực tế có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Đồng thời, đầu tư vào sức khỏe giúp giảm chi phí y tế về lâu dài và duy trì năng suất làm việc. So với các kênh tài chính, đây là khoản đầu tư mang tính nền tảng, giúp gia tăng giá trị cá nhân và tạo ra nguồn thu ổn định, bền vững hơn theo thời gian.