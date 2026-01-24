Đi họp lớp sau 10 năm, hễ định gắp đồ ăn thì bị xoay mâm: Tôi rời nhóm chat khi vô tình nhìn vào điện thoại bạn cũ

Ra trường tròn 10 năm, lớp trưởng bất ngờ nhắn tin riêng cho tôi, nói muốn tổ chức một buổi họp lớp. Nhìn tin nhắn nhảy lên trên màn hình, tôi đã do dự rất lâu. Vì từ khi tốt nghiệp đến nay, tôi vẫn quanh quẩn ở quê, làm chút việc buôn bán nhỏ, chẳng gọi là thành đạt gì.

Ngược lại, nhìn những gì bạn học cũ cập nhật trên MXH, người thì thăng chức tăng lương, người đã mở công ty riêng, lúc nào tôi cũng có cảm giác giữa mình và họ tồn tại một khoảng cách vô hình. Thế nhưng lớp trưởng cứ nhiệt tình mời đi mời lại, nói rằng mọi người chỉ đơn giản là gặp nhau ôn chuyện cũ, không bàn công việc, không so thân phận.

Cuối cùng tôi cũng xiêu lòng và đồng ý. Buổi họp được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Tôi đến trước giờ hẹn khoảng 15 phút, lúc đẩy cửa phòng bước thì đã có 7 - 8 người có mặt. Thấy tôi bước vào, mọi người lần lượt ngẩng đầu chào hỏi vui vẻ rồi nhanh chóng rộn ràng trở lại.

Tôi lúng túng tìm một chỗ ngồi ở góc, trong tay vẫn nắm chặt túi quà tự làm. Ban đầu tôi định đem ra chia cho mọi người, nhưng nhìn quanh bàn thì ai nấy đều quần áo là lượt, giày da bóng lộn nên món đồ của tôi bỗng trở nên lạc lõng. Tôi đành lặng lẽ cất lại vào túi.

Mọi người lần lượt đến đông đủ. Khi Lý Vĩ bước vào phòng, ánh mắt tất cả đều dồn về phía anh ta. Đó là bạn cùng bàn của tôi ngày trước, hồi đi học đã nổi tiếng lanh lợi, khôn ngoan. Giờ đây anh ta mặc vest hàng hiệu, cổ tay đeo đồng hồ sáng loáng, vừa bước vào đã cười nói xã giao với mọi người, giọng sang sảng, toát lên dáng vẻ của một người thành đạt.

Khi đi ngang qua chỗ tôi, anh ta chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi đơn giản tôi đang mặc, khóe miệng dường như khẽ nhếch lên. Biểu cảm ấy thoáng qua nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, cả bàn đầy ắp đủ món mặn ngọt, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt.

Khi mọi người bắt đầu ăn, tôi vừa cầm đũa gắp được một miếng sườn, chưa kịp đưa lên miệng thì mâm xoay bỗng “vút” một cái, đĩa sườn lập tức xoay sang trước mặt Lý Vĩ. Anh ta gắp liền 2 miếng, cười nói: “Sườn này làm ngon lắm, mọi người ăn thử đi”. Tôi đứng hình, đũa khựng giữa không trung, miếng sườn bỗng nhạt thếch.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến tôi ngày càng thấy khó chịu. Tôi định gắp cá hấp nhưng vừa đưa đũa ra thì mâm lại xoay tiếp. Lần này vẫn là Lý Vĩ vừa xoay vừa nói: “Món này ngon lắm, ăn nhiều vào một chút nhé!”. Đĩa cá lại xa tầm với của tôi.

Lần thứ ba, tôi định gắp thịt kho. Tay vừa chạm mép mâm, Lý Vĩ vờ như vô tình, lại xoay mâm đi và gọi với sang: “Lớp trưởng, cậu thích ăn thịt kho mà, mau gắp đi”.

Vài lần lặp lại như vậy, mấy người ngồi cùng bàn cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Có người lén ra hiệu cho tôi, có người giả vờ ho khan để chữa ngượng, nhưng Lý Vĩ thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục làm theo ý mình.

Trong lòng tôi nghẹn lại, chẳng còn tâm trạng ăn uống. Cả bàn nói cười rôm rả, chủ đề xoay quanh ai vừa tậu nhà, ai mới mua xe mới. Tôi không chen vào được, chỉ thỉnh thoảng cười gượng phụ họa vài câu.

Giữa chừng có người đề nghị lập nhóm chat lớp để tiện liên lạc sau này. Mọi người lần lượt vào nhóm. Lý Vĩ là người hoạt động sôi nổi nhất trong nhóm chat.

Nhìn những tin nhắn trong nhóm, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi chợt nhớ hồi còn đi học, nhà Lý Vĩ khó khăn, tôi hay san sẻ phần ăn của mình cho anh ta. Không ngờ đến hôm nay, khi anh ta “ăn nên làm ra”, lại đối xử với tôi như thế này.

Ăn được một nửa, Lý Vĩ đứng dậy đi vệ sinh, tiện tay để điện thoại lại trên bàn. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại anh ta sáng lên vì có người nhắn trong nhóm. Tôi vô tình liếc sang một cái, vừa khéo nhìn thấy trong danh sách thành viên, bên cạnh avatar của tôi, phần ghi chú hiện rõ ràng: " Lâm Hạo nghèo kiết xác (đi ăn chực)".

Mấy chữ ấy như kim châm vào mắt tôi. Tôi chết lặng, chiếc đũa trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống bàn. Thì ra anh ta không hề vô tình xoay mâm mà là từ tận đáy lòng đã coi thường, cho rằng tôi chỉ đến để ăn ké. Thảo nào anh ta cố tình không cho tôi gắp đồ ăn, thảo nào ánh mắt nhìn tôi luôn phảng phất vẻ khinh miệt.

Nhớ lại lúc nãy, khi mọi người hỏi tôi đang làm gì, Lý Vĩ đã nhanh miệng xen vào: “Lâm Hạo chắc vẫn quanh quẩn với mảnh đất quê nhà, sống yên ổn thôi, đâu vất vả như tụi mình”. Khi đó tôi còn tưởng là đùa vui, giờ mới hiểu đó là sự mỉa mai.

Một cơn uất ức và tức giận trào lên. Tôi không thể ngồi thêm được nữa. Nhân lúc mọi người vẫn đang nói cười rôm rả, tôi lặng lẽ cầm áo khoác, đứng dậy rời khỏi phòng. Gió lạnh ngoài hành lang thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. 10 năm trôi qua không chỉ thay đổi hoàn cảnh của mỗi người, mà còn thay đổi cả cách người ta nhìn nhau.

Tình bạn học trò từng trong veo ngày nào đã sớm bị thực tế và định kiến bào mòn đến méo mó. Ra đến cửa nhà hàng, tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm chat lớp vừa lập. Nhìn những đoạn trò chuyện vẫn còn sôi nổi, nhìn những màn khoe khoang của Lý Vĩ, tôi không do dự mà bấm “Rời khỏi nhóm”.

Trước khi thoát, tôi gửi một tin nhắn cuối cùng: “Đã là bạn bè, lẽ ra nên trân trọng tình nghĩa. Nhưng không cùng đường thì khó đi chung, chúc mọi người bình an”.

Gửi xong, tôi dứt khoát rời nhóm, chặn luôn Lý Vĩ không chút lưu luyến. Trái lại, tôi thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Hóa ra có những buổi họp lớp không phải để ôn chuyện cũ mà chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của một số người, và để mình nhìn rõ bộ mặt thật của họ.

Về đến nhà, thấy tôi có vẻ không vui, vợ hỏi han. Tôi kể lại mọi chuyện, cô ấy an ủi: “Không đáng để buồn vì những người như vậy. Người bạn thật sự sẽ không vì địa vị hay tiền bạc mà coi thường anh”. Tôi gật đầu, quả thật là thế.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không nên làm mất đi sự tôn trọng tối thiểu giữa con người với nhau. Buổi họp lớp này tuy khiến tôi khó chịu, nhưng cũng giúp tôi nhìn rõ thực tế, hiểu được đâu mới là thứ tình cảm đáng trân quý.