Đi Grab 71.000 đồng, hành khách chuyển nhầm thành 71 triệu đồng

Một tài khoản mạng xã hội mới đây đã đăng tải nội dung đề nghị tài xế xe ôm công nghệ trả lại tiền mà chị gái của người này chuyển nhầm tiền cuốc xe từ 71.000 đồng thành 71 triệu đồng.

Theo thông tin từ người đăng bài trên mạng xã hội, vào chiều 15-3, chị gái của người này đã đặt một chuyến Grab từ Gateway A về Bà Rịa (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Giá cước chuyến đi là 71.000 đồng, tuy nhiên do vội vàng, hành khách đã chuyển nhầm thành 71 triệu đồng (71.000.000 đồng).

Hành khách chuyển tiền nhầm đăng bài "bóc phốt" lên mạng xã hội

Sau khi phát hiện sự việc, hành khách đã liên lạc lại với tài xế để xử lý nhưng người này tắt máy ngay sau đó. Người đăng bài cho biết đã liên hệ với phía Grab để nhờ can thiệp nhưng không thành công vì tài xế đã khóa máy.

Do đó, người đăng bài kêu gọi cộng đồng mạng nếu ai quen biết tài xế hoặc có thông tin liên quan, hãy khuyên tài xế sớm hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm. Người này cho biết sẽ chờ trong vòng 2 ngày, nếu tài xế không liên hệ lại, sẽ nhờ đến sự can thiệp của cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với Grab Việt Nam và nhận được phản hồi với nội dung: "Ngay khi tổng đài Grab tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã tạm khóa tài khoản của đối tác tài xế, đồng thời tư vấn hành khách trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Grab cam kết sẵn sàng hỗ trợ thông tin, phối hợp làm việc chặt chẽ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng".

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc.