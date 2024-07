Ngày 23/7, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT CA quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Thị Thảo (SN 1995; trú tại Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị D (SN 1990; trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị trộm cắp tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình báo nạn nhân cho hay, tháng 4/2024, chị D cùng gia đình có đi du lịch. Khi quay về nhà, chị D muốn mở két sắt lấy đồ nhưng không mở được phải gọi thợ đến xử lý. Sau khi gọi thợ về phá khóa thì chị D. phát hiện tài sản trong két đã bị mất trộm gồm: 02 nhẫn vàng đính kim cương, 01 chiếc nhẫn vàng, 01 lắc tay vàng, 01 dây chuyền vàng, 42 triệu đồng, 100 USD tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm gần 200 triệu đồng.

Nghi phạm Trịnh Thị Thảo - Ảnh: CA Hà Nội

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã phối hợp Công an phường Yên Phụ khẩn trương xác minh, làm rõ thủ phạm là Trịnh Thị Thảo (em họ chị D.). Tuy nhiên, khi cơ quan Công an triệu tập thì đối tượng Thảo đã bỏ trốn.

Sau đó, Công an quận Tây Hồ đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục đối tượng ra cơ quan Công an làm việc. Ngày 15/7, Thảo đã đến Công an quận Tây Hồ để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.