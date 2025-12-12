Đi đòi nợ, người đàn ông bị nhóm người bắt giữ, đánh tử vong

Ngày 12-12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tối 10-12 tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh khiến một người đàn ông tử vong.

Hai đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975), đều trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 10-12, ông Giáp Văn M. (SN 1965), trú tại thôn Bùi, xã Ngọc Thiện, đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát. Nhóm đối tượng đã có hành vi trói, đánh, đấm, đá khiến ông M. tử vong. Trong quá trình xô xát, Hậu cũng bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an xã Ngọc Thiện, Công an xã Tân Yên cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra.

Chỉ sau 5 giờ xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng nêu trên về hành vi "Giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.