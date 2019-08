Đi đòi nợ, bị con nợ đâm 14 nhát dao tử vong tại chỗ

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ tại xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "giết người".



Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, cách đây khoảng 1 năm, Hiếu có vay của anh Hà Văn Kiệt (sinh năm 34 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) 3 triệu đồng, trả góp theo hàng tháng.

Chiều ngày 6/8, anh Hiếu và Phan Tấn Điệp (31 tuổi) cùng ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến vựa gạo Giàu Thanh Hồng (nơi Hiếu làm công, thuộc ấp An Thiện, xã An Cư) tìm Hiếu để thu tiền góp.

Hiếu hứa sáng mai sẽ trả do chưa có tiền. Kiệt không đồng ý nên 2 bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Lúc này, Kiệt và Điệp xông vào dùng tay đánh Hiếu nhiều lần. Bực tức, Hiếu dùng con dao cắt chỉ đâm vào người Kiệt và Điệp.

Điệp bị đâm hơn 10 nhát, tử vong tại chỗ, còn Kiệt được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Điệp bị đâm khoảng 14 nhát dao trúng người, vết thương thủng phổi, thủng tim dẫn đến tử vong.

Hiếu bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Theo lời khai ban đầu, Hiếu cho biết có vay của anh Kiệt 3 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 900.000 đồng.

Cách đây 3 tháng, Hiếu bị té gãy tay phải nghỉ làm nên không có tiền trả lãi cho anh kiệt.

Hiếu khai vừa mới đi làm lại, lúc anh Kiệt đến đòi tiền góp Hiếu xin sáng mai sẽ trả do lúc đó mới ra ca và có tiền. Anh Kiệt không chịu nên dẫn đến 2 bên đánh nhau và dẫn đến án mạng.

Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai do bị Kiệt và Điệp đánh trước nên mới dùng dao chống trả.